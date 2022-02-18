Сыровар Олег Сирота после развода будет платить бывшей жене миллион рублей в месяц

Олег Сирота - не вполне обычный фермер. Из его ярких постов в соцсетях очень многие и узнали, каково это нынче - вести свое фермерское хозяйство Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«МЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ»

Тяжело быть знаменитостью - будь ты хоть звезда эстрады, хоть известный предприниматель. Развестись - и то спокойно не дадут. Вот и сыровар Олег Сирота и его жена Пелагея неожиданно попали под всенародное обсуждение из-за своих семейных проблем.

Хотя казалось бы, что нам всем до того, что одна из ячеек фермерского общества распадается? Но Олег Сирота - не вполне обычный фермер. Из его ярких (и отлично написанных, замечу) постов в соцсетях очень многие и узнали, каково это нынче - вести свое фермерское хозяйство. Благо читать их можно, как приключенческий роман. История же любви фермера-блогера совсем необычна для нынешних времен.

- Свою личную единственную жену (даже не помню, было ли ей 18 лет) «выкупил» у ее отца (овцевода Германа Стерлигова, если кто не в курсе) на отличного орловского жеребца. Моя невеста в ЗАГСе не то, что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какой там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу ее руку. А ее отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда…», - так Олег описывал «КП» свою женитьбу.

До первого поцелуя у молодоженов дело вроде как дошло только на второй день после свадьбы. Но сейчас у пары уже четверо детей. Пелагея занималась их воспитанием, работала на сыроварне мужа. И так же, как и супруг, активно описывала свою жизнь в соцсетях. Судя по постам, все шло просто отлично. И вдруг...

В октябре фермерская семья сообщила о разводе. Причин не объяснили.

«Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», - написал на своей страничке в Фейсбуке Олег.

«Олег принял решение расторгнуть наш брак», - подтвердила Пелагея.

В ответ на расспросы «КП», что же все-таки случилось, знакомые разводят руками: да слова из этих Сирот не вытащишь! И лишь один близкий друг семьи, знакомый с ситуацией, ответил ровно следующее: «Да просто его все за… Достало, в общем».

Олег Сирота с супругой Пелагеей, 2017 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

НОВАЯ ЖИЗНЬ

За прошедшие после этого месяцы Олег Сирота изменился - во всяком случае, внешне. Занялся спортом, сбросил 25 кило. Остался в прошлом образ РУССКОГО фермера с пухлыми румяными щеками. В начале января сыровар ошарашил поклонников - а особенно поклонниц — новым имиджем. Олег отправился в барбершоп и безжалостно избавился от образа «а-ля зажиточный крестьянин 19 века» с растрепанной бородой исчез. Стал похож скорее на киноактера или звезду футбола. В конце января в интервью «КП» фермер рассказал и о причине перемен: дело не в разводе, еще несколько лет назад из-за лишнего веса возникли проблемы со здоровьем - они и заставили серьезно заняться собой.

Несмотря на разлад в семье, дети в соцсетях сыровара по-прежнему мелькали постоянно. Вот прямо идиллическая картинка со дня рождения Олега в декабре, через месяц с лишним после объявления о разводе:

«Идеальный вечер Дня Рождения в 34 года выглядел так: мы с малышней сварили макароны, налопались икры, спасли Пухлю в настольной игре, потом я их вымыл в душе, уложил спать, отнял книжки, выключил свет и в шутку подумал, что так выглядит идеальный праздник в старости».

Олег Сирота изменился - во всяком случае, внешне. Занялся спортом, сбросил 25 кило Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жена, если верить постам Олега Сироты, из его жизни тоже не исчезла. Свежее, январское: «Друзья! Посмотрите новогодний выпуск «Я учусь готовить» (Ютуб-канал Пелагеи. – Ред.). Пелагея Сирота расскажет, как просто, вкусно, а главное, быстро сделать праздничные закуски».

Но в конце февраля Пелагея буквально взорвала соцсети рассказом, из которого следовало, что расходятся супруги совсем не «по-дружески»:

- После 11 лет брака я осталась с брачным контрактом на руках. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Все принадлежит Олегу. Наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи, он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми.

Впрочем, Пелагея уточняет: выплачивать ипотеку за дом Олег не отказывается. Но за 15 лет, которые остались до полной выплаты кредита, с фермером «мало ли чего может произойти». И с этим не поспоришь, особенно если это российский фермер.

ГРАНДИОЗНЫЕ АЛИМЕНТЫ

Теперь разбираться со взаимоотношениями и имуществом фермерской семьи должен судья. Заседание состоялось 10 февраля, и буквально через день Пелагея сообщила: «Несмотря на пучину страстей и эмоций, мы с Олегом смогли договориться».

В разговоре с «КП» она поделилась планами на будущее. После развода сыром больше заниматься не будет, но хочет бы открыть свою кондитерскую в Подмосковье.

Впрочем, это заседание было не последним. Суд перенесли на 15 марта, когда и должно быть вынесено окончательное решение.

Олег же от объяснений воздерживается. Только в ответ на гневные комментарии в соцсетях бросил пару фраз, что «все немного не так» и «она ни в чем не нуждается и нуждаться не будет». И одновременно с Пелагеей подтвердил:

«Мы преодолели эмоции, еще раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение – мы остаемся родителями и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями. Я не хочу опровергать всякие небылицы, никогда не отказывался от своих обязательств и не собираюсь от них отказываться».

Сейчас у пары уже четверо детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так все-таки, что у них там с имуществом? Подробности нам рассказал друг семьи фермера, который попросил не называть его имя.

- У Олега заложено все хозяйство, в том числе сыроварня, - рассказывает наш собеседник. - Кредитов на сотни миллионов рублей. Как, впрочем, у большинства фермеров. По брачному контракту Пелагея не является поручителем по этим кредитам. По долгам фермерского хозяйства отвечает один Олег, без жены. В этом и смысл брачного контракта, он был заключен перед получением первого крупного кредита. Другого, не заложенного банкам, имущества у Олега нет. Кстати, заключали брачный контракт в кабинете нотариуса под видеозапись - это требование законодательства.

О чем конкретно теперь договорились супруги (официально они еще не разведены), пока не разглашается. По словам друга семьи, «Пелагея и дети нуждаться не будут, там сумма алиментов сильно больше миллиона рублей в месяц». Из-за этого и был затык в переговорах, супруги не могли прийти к единому мнению по поводу суммы:

- Олег опасался, что из-за таких выплат его предприятие может пойти на банкротство. Но потом плюнул и сказал, пусть будет как будет. Сам он в депрессии по поводу развода, разлада с Пелагеей и суммы долгов - сидит на жестких таблетках. Но на сегодня есть договоренность по сумме алиментов, крупным финансовым выплатам и покупке недвижимости. Пелагея, если захочет, сможет начать свой собственный бизнес.

Эх, а ведь так красиво все начиналось...

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Внимательно читайте контракт!

Что надо знать, чтобы после развода не остаться ни с чем или с долгами мужа-бизнесмена? Разобраться в хитростях российского законодательства нам помогла адвокат Светлана Жмурко.

1. По общему правилу (если нет брачного договора), все, приобретенное в браке, считается совместно нажитым имуществом и при разводе делится пополам. Это касается и имущества, и бизнеса, и доходов от индивидуальной предпринимательской деятельности каждого супруга. Долги – это тоже «совместно нажитое».

2. Однако если есть брачный контракт, действуют уже другие правила. При разделе имущества в первую очередь учитывается то, что прописано в брачном договоре. И тут все очень индивидуально. Если, например, в договоре прописано, что сыроварня принадлежит мужу, то после развода она остается у него и бывшая жена ничего не получает. Поэтому дамы (да и кавалеры тоже), внимательно читайте, что вам дают на подпись! Только кабальные условия контракта могут оставить вас ни с чем при разводе. Или вашего супруга.

3. Есть важная оговорка: подарки. В отличие от покупок и прочего «совместно нажитого», они остаются у того из супругов, кто их получил. Но! Если дом заложен банку – например, в ипотеку под строительство коровника – то именно банк им и распоряжается. И развод тут ничего не меняет: если не будет выплачена ипотека - дом отберут.

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