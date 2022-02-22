Почему женщины за 30 становятся легкой добычей для аферистов из «Тиндера»

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Новый хит Netflix - документальную ленту «Аферист из «Тиндера» за неделю посмотрели почти 50 млн человек. Герой ленты Саймон Леваев, обладая недюжинными театральными способностями и даром убеждения, смог выманить у своих жертв - около $10 млн долларов. Посмотрев фильм, журналист kp.ru в очередной раз задумалась, почему жертвами брачных аферистов становятся даже красивые и успешные.

МАЛЬЧИК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

- Все образование, дипломы, критическое мышление - ничто по сравнению с жаждой любви и страхом одиночества, - наставительно говорит мне психолог Константин Саркисян. Мы разбираем с ним, в чем секрет успеха израильского мошенника Шимона Хаюта (это настоящее имя афериста), выдавшего себя за сына «бриллиантового короля» бизнесмена Льва Леваева?

- Во-первых, жертвами Шимона становились европейские женщины, скандинавки. У них остро стоит вопрос семейности, любви. Уверенные, состоявшиеся мужчины там в дефиците. Очевидно, что не от хорошей жизни женщины пошли в «Тиндер», - продолжает Саркисян. - Во-вторых, он симпатичный малый, обаятельный, умеющий поддерживать общение. Очки придавали ему статусности, эдакий мальчик из хорошей состоятельной семьи. В-третьих, он ни от кого сразу не требовал денег. С начала он одаривал подарками, возил на отдых на бизнес-джетах, приглашал на ужины в дорогие рестораны, строил планы на общее будущее. Создавал для них сказку.

А дальше - самое интересное. У «бриллиантового принца» начинались проблемы с конкурентами, на него и его телохранителя совершалось «нападение» и весьма правдоподобное. И тогда у жертв Шимона активировался синдром спасателя. Ради любимого, которому служба безопасности запрещала пользоваться кредитками, дабы его не могли отследить враги, они залезали в долги и брали кредиты. Только отдавая деньги, как поясняет Константин Саркисян, девушки спасали не его, а свое счастье.

Да мало ли таких историй прямо у нас под носом?

Герой ленты "Аферист из "Тиндера" Саймон Леваев смог выманить у своих жертв около $10 млн долларов.

«КУПИМ МАМЕ МАШИНУ»

Алине (имя изменено - ред.) было 30 с небольшим, когда она познакомилась с Сергеем. Он был успешным бизнесменом, поэтому оказался щедр на подарки возлюбленной. Ухаживал красиво, в постели был нежен и страстен, с родными и друзьями Алины - вежлив и приветлив. Не мужчина - сказка. Единственное, часто пропадал в командировках, но Алина закрывала глаза на этот недостаток.

«Слушай, твоя мама ездит на старой развалюхе. Давай ей новую машину купим?» - предложил как-то Сергей. Сказано - сделано, будущая теща получила шикарный кроссовер и никак не могла нарадоваться, какого зятя послала ей судьба.

Только через пару месяцев у Сергея случилась беда: конкуренты отжали бизнес и поставили на счетчик. Не отдаст бабки - вывезут в лес копать могилу. Алина отдавала все деньги, а когда они закончились, принялась продавать подарки Сергея, в том числе мамину машину, а затем и собственную квартиру. Когда имущество кончилось, мужчина пропал. Тогда Алина поняла, что стала жертвой афериста. В полиции ей сказали, что она не первая - у Сергея оказался богатый послужной список по всей стране. Одновременно он крутил романы сразу с несколькими дамами. Мерзавца удалось задержать и отправить шить варежки в Мордовию.

РАЗВЕДЧИЦЫ

На форумах можно отыскать десятки женских историй о проделках аферистов, в том числе иностранных. Самая ходовая и примитивная схема: знакомство на сайте, активная переписка, в которой преимущественно игнорируются вопросы дамы и ее имя (обращение «дорогая» может спасти от провала), при этом выпытывается полная информация о ее жизни и работе. Страстные признания в любви уже через неделю и просьба получить посылку-подарок. Единственный нюанс - за посылку надо заплатить, а тут уже суммы разнятся - от 20 до 1200 евро.

Несколько лет назад, когда приложения для знакомств не устанавливал хоть раз только ленивый, появился телеграм-канал «Тиндер Разведчица», где публиковались рассказы девушек о неудачных свиданиях и мошенниках.

Вот одна из историй: «Дмитрий общался адекватно, но в первых же сообщениях написал какую-то ерунду о мошенниках. Я проигнорировала.

Затем стал выяснять личную информацию: дату рождения и пр. Все выглядело прилично, якобы он увлекается астрологией и хочет узнать совместимость. Я назвала дату с ошибкой. Спустя время стал грубо общаться, обращался по фамилии и сводил все к сексу. После того, как я его осекла, он заявил, что ему неприятно общение со мной и удалил наш чат. Спустя 20 минут мне позвонили якобы из банка, сказав, что мой счёт пытаются взломать. Догадайтесь, какие персональные данные мне назвали? Правильно! Те, что знал Дмитрий, включая фамилию (она у меня в соцсетях и в паспорте отличается)».

- Схемы российских альфонсов простые, - делятся админы канала «Тиндер Разведчица». - Например, мужчина просит деньги на бензин или говорит, что у него внезапно сломалась машина, а он один в поле. Просит скинуть сумму от 1000 руб. Также бывают истории с воровством банковских данных, подставными сайтами, через которые девушке надо оплатить билеты в театр. Также сейчас стала популярна тема криптовалюты, где мужчина представляется экспертом и обещает помочь «поднять» для девушки миллионы, нужно всего лишь немного вложиться. Интимные фото мошенники также используют как средство для наживы.

А вот с иностранными аферистами ситуация сложнее. Как полагают админы, за аккаунтами турка Ахмета или американца Джозефа могут скрываться целые команды, работающие по всему миру.

- Схемы зарубежных аферистов: это отточенные фразы, выверенные до деталей жизненные истории и поэтапная обработка жертвы, что даже без личных встреч, просто по переписке, женщина отправляет тысячи долларов на их счёт. Зачастую иностранцы давят на жалость: нужны деньги на операцию, на детей, либо он попал в плен и, чтобы выжить, срочно нужны деньги.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ

Можно ли вычислить мужчин, которые только притворяются сердцеедами, хотя в действительности их интересуют только деньги? После просмотра фильма о Саймоне Леваеве я в очередной раз убедилась, что ни одна из нас не защищена от мерзавца. По-настоящему изощренных мошенников вычислить практически невозможно.

- Если аферист с порога не требует денег, то вычислить его почти нереально, - поясняет Константин Саркисян. - Такой человек хорошо знает свою жертву. Ей не станет замужняя дама, женщина с паранойей, которая изучит все доступные о нем сведения, 20-летняя нимфа, которая исчезнет при первой же просьбе перевести деньги, или инстадива, у которой можно затеряться среди поклонников. Чаще всего, жертвами становятся симпатичные среднестатистические девушки с комплексом неполноценности, которые боятся остаться в старых девах.

По мнению психолога, многие русские женщины разочарован в мужчинах. Набор претензий известен: пьют, маменькины сынки, не уверены в себе и далее по тексту. Часто жертвами мошенников становятся женщины старше 30, и особенно старше 40. В этом возрасте дама еще хочет быть желанной и любимой, но сказки все чаще оказываются ложью.

Три признака, которые должны насторожить после знакомства по интернету

Дабы обезопасить слабый пол, МВД опубликовало на своем сайте памятку, как определить брачного афериста. Вот основные выдержки из нее:

1. Человек с первых дней знакомства активно интересуется вашим имуществом, напрашивается в гости.

2. Ваш новый знакомый только что сменил номер телефона или отказывается вообще сообщать его. Он не хочет знакомиться с вашими друзьями и родственниками, появляться в людных местах, выставлять совместные фото в соцсетях.

3. Документы брачного афериста всегда утеряны или находятся в недоступном месте. Ни под каким предлогом не дает проверить свою личность.

Полиция и юристы предупреждают, что доказать вину мошенников зачастую почти невозможно. Все потому, что жертва добровольно все отдает «любимому».

- Чтобы наступила уголовная ответственность, нужно доказать, что мужчина завладел материальными ценностями против воли женщины, которой они ранее принадлежали, и что в тот момент у этого мужчины был умысел, - говорит адвокат, специалист по семейным вопросам Андрей Сарычев. - Если женщина добровольно сняла деньги и купила мужчине машину, а он после этого сбежал, то доказать факт мошенничества фактически нельзя. Это же касается тех случаев, когда женщины берут кредиты на свое имя на нужды мужчины, но при этом указывают, что берут деньги на свои цели. Проходимцем и подонком мужчина не перестает быть, но привлечь по статье 159 УК РФ «мошенничество» удаётся крайне редко. Если все-таки получается доказать вину, то аферисту может грозить от 2 до 10 лет лишения свободы, как альтернатива - штрафы и исправительные работы.

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