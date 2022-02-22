Удар на прощание: украинские военные обстреляли маленький поселок в ДНР в первый день независимости республики

Били четко, в двухчасовой период между заседанием Совета Безопасности РФ и заявлением Владимира Путина о признании Республик и оказании им помощи. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ночью по Донецку ползли танки. Я слышал их тяжелую поступь и железное звяканье траков. Половина Донецка слышала, в чатах писали люди, перевозбужденные от признания Республик: «засну только когда пройдет последний танк из хвоста колонны». Ранним утром, кто-то заехал к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко, оставил там две гвоздики и записку: «Как жаль, Саша, что ты этого не видишь».

У людей в республиках были, конечно, надежды, что, узнав о вмешательстве России, «воины света» просто уйдут с позиций. Надежды не оправдались: «Азов» и прочая сволочь начали собирать в интернете деньги «для отражения агрессии России» и мобилизовать добровольцев. Любопытно, что в анкете потенциальной «жертвы российской агрессии», есть специальная графа, посвященная участию в Майдане – отправной точке последней украинской государственности.

Украинская артиллерия, действительно притихла на какое-то время, сразу после признания. Но глубокой ночью, на трассу Донецк-Горловка вышла украинская диверсионная группа, пришедшая из Авдеевки, попыталась подорвать машину с одним из командиров Народной милиции, легендарного подразделения «Сомали». Не получилось, и тогда диверсанты подорвали автомобиль, идущий следом – погибли три местных жителя.

Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров и Донбасс привычно начал считать ночные раны. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров и Донбасс привычно начал считать ночные раны. И этот ужасающий список показал, что без «распрямления горбатых» военными силами и средствами, здесь ничего не закончится само по себе. И надежда только на Россию, которая наконец-то «зашла». Пока наша армия не сказала веского слова, молчит и за линией фронта это расценили как слабость.

Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске и тогда они объяснят причины своих зверств. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Удар на прощание?

Я не знаю, чем руководствовались артиллеристы ВСУ, закинув десяток мин в этот маленький поселок Кировского района. Били четко, в двухчасовой период между заседанием Совета Безопасности РФ и заявлением Владимира Путина о признании Республик и оказании им помощи. Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске и тогда они объяснят причины своих зверств. А пока, я вижу только растерянных людей, бродящих возле своих домов, не знающих за что хвататься? Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками. У входа в один из домов – крепко посеченный осколками белый «Жигуленок». В доме работает дознаватель, фиксирует ущерб. На улице уже стоит аварийная машина – газовики проверяют магистрали, их тоже посекло. Чудом, во время этого обстрела почти никто не пострадал, лишь стеной дома привалило пожилую женщину. Переломов у нее нет, только множественные ушибы и шок.

Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Один из соседей, говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в 14-15 годах, но обстрелов по домам не было очень давно, он даже не может припомнить. Показывает на разрушенный дом:

- Мина пробила крышу и хату просто вздуло изнутри, окна-двери, все выдавило. Может, Россия все это закончит? – спрашивает меня с надеждой.

У входа в один из домов – крепко посеченный осколками белый «Жигуленок». Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Сколько до линии фронта?

Мужчина машет рукой куда-то в туманную даль, за террикон:

- Два километра, не больше.

Чудом, во время этого обстрела почти никто не пострадал, лишь стеной дома привалило пожилую женщину. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во время нашего разговора, парламенты, точнее Народные советы двух республик, единогласно ратифицировали проект о дружбе и взаимопомощи с Россией. Первыми отреагировали службы такси Донецка – подняли цены на проезд. Внятно объяснить возмущенным согражданам этот поступок таксисты пока не смогли. Возможно, так они вошли в Россию, хотя бы ценами. Что будет дальше, чего ждать – озвучил вице-спикер парламента ЛНР:

«Вся Луганская область является территорией республики. Украина должна добровольно отвести войска, в противном случае будут приняты меры». В ДНР со спикером, разумеется, согласны.

Один из соседей, говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в 14-15 годах, но обстрелов по домам не было очень давно, он даже не может припомнить. Фото: Дмитрий СТЕШИН

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