"Мы с ней не знакомы, но Доронина - абсолютный гений" - почему Кехман обиделся за народную артистку

Владимир Кехман направил письмо в редакцию, в котором сообщил о «бессрочном отказе "КП" в аккредитации на все события театра». Короче, объявил нам войну. Почему вдруг? Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Владимир Кехман направил письмо в редакцию, в котором сообщил о «бессрочном отказе "КП" в аккредитации на все события театра». Короче, объявил нам войну. Почему вдруг?

На страницах «Комсомолки» и на сайте kp.ru выходили статьи о Татьяне Дорониной (президент театра) «без ведома и согласования с МХАТ», - объяснил Кехман. Журналисты «КП» «не обращались за комментариями», что вранье. Мы много лет еще до Кехмана, еще, когда Татьяна Васильевна Доронина была худруком-директором МХАТа, просили ее и об интервью, и о любом комментарии. Татьяна Васильевна – интересный человек и собеседник, в чем мы никогда не сомневались. Но с её стороны наши запросы и просьбы оставались безответны.

Что «вменяет» нам Кехман еще: «редакция позволяла выходы материалов, порочащих честь и достоинство великой актрисы и режиссера».

А что мы писали про Доронину в последнее время? О её творчестве, действительно, мало. Ну так и она не радовала ни премьерами, ни просто появлением в театре и на сцене. В основном писали про ее зарплату в полмиллиона рублей. Эти данные опубликовало Министерство культуры РФ: зарплата президента театра Татьяны Дорониной за прошлый год - более 531 тысячи рублей ежемесячно. При этом Доронина уже почти три года на рабочем месте не появляется, в театре не бывает. Работает дистанционно. Ну, может быть… Правда народу это видится иначе: «по какому праву лицедеям дарят миллионы народных денег? Они что людей спасают, или руду добывают?» – пишут люди в своих комментариях.

У Кехмана к Дорониной особое подобострастное чувство. При этом он говорит: «Мы с ней не знакомы, никогда не виделись, но хочу сказать одну вещь: она абсолютный гений». Это цитата из Кехмана на недавнем собрании труппы. Может, и гений – Кехману видней.

Со стороны, ситуация все же выглядит иначе. Татьяна Доронина и особое отношение к ней - это дымовая завеса. А что на самом деле?

Кехмана бомбануло после того, как журналист «КП» Сергей Мардан путем нехитрых умозаключений сделал выводы о причинах увольнения Эдуарда Боякова (экс-худрук МХАТа). Процитируем автора: «Это — история про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре, 23. Все банально. Но, цена вопроса, как говорят - от 10 до 20 млрд рублей. Большой куш... Поэтому, война против неудобного и недоговороспособного Боякова велась целых три года», - пишет Мардан.

Лично мне компетентные люди рассказывали про 12 миллиардов. Теперь цена вопроса выросла до двадцати. Возможно.

Для сравнения: на реконструкцию Большого театра по официальным данным было потрачено 35,4 млрд рублей. Шла она шесть лет, а сколько копий было сломано за эти годы: на разных этапах реконструкции постоянно возникали скандалы и уголовные дела о необоснованном расходовании средств.

Реконструкция (как и ремонт) – это большие деньги. Кому пришло в голову на пороге такой масштабной затеи, ценой в десятки миллиардов, назначать в МХАТ генеральным директором человека, который проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, человека, которого Лондонский суд признал виновным в мошенничестве? Это я читаю в Википедии про Кехмана. Если это не так, Владимир Абрамович, наверное, эти строчки из своей биографии потребовал бы убрать из общего доступа.

И ещё… Большие деньги любят тишину. Чтобы с ними разговаривали шепотом и ходили на цыпочках. А новый гендир МХАТа, еще не сделал ничего полезного (ну снял скандальный спектакль с Бузовой, ну сорвал фотографию Боякова в портретном фойе – чесслово, как будто в большой город приехал провинциальный клоун), не объявил о творческих планах, не намекнул, кого он видит худруком, а сколько уже за эти 10 дней, что он правит МХАТом, было мелких скандалов. Ну хотя бы с «КП». Кехман - Господь Бог? Или закона о СМИ не читал? По какому праву он лишает нас аккредитации в государственный театр?

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