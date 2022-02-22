Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за Донбасс

Результаты первого чтения исторического законопроекта Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В Думе бывают дни скучные: полупустой зал, зевающие избранники. В комнате для журналистов в такие часы — космический вакуум, даже очередей к кофемату нет.

А бывают и другие. Когда веет ветер исторических перемен. И у входа в большой зал — тесно от камер мировых каналов.

И вот — вторник, 22 февраля. У всех на устах — вчерашнее обращение Владимира Путина о признании Донбасса. Веха, сравнимая с его же Мюнхенской речью-2007 или Крымской-2014.

Теперь этот «донецкий мяч» — на стороне парламента. Текст закона о признании народных республик написан за одну ночь. По другому закону — написания увлекательных текстов — тут требуется интрига. Но, конечно же, её нет. ДНР и ЛНР за восемь лет с начала Русской весны своё право на существование выстрадали, заплатив чудовищными разрушениями и десятками тысяч жизней.

Перед заседанием, по традиции, к журналистам выходят представители всех пяти фракций Думы. И все — единодушны и духоподъёмны.

В пресс-зале ГД - небывалый ажиотаж. Журналисты слушают доклад замглавы МИД РФ Андрея Руденко о признании Донбасса Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— В понедельник (с речью Путина о признании Донбасса) началась новая эпоха. Это победа без единого выстрела, победа дипломатического языка и нашей российской мощи, — говорит Борис Чернышов из ЛДПР.

Другой фланг — коммунисты — с «жириновцами» обычно пререкается. Не сегодня!

— Те, кому на Украине в 2014-м было 15, сегодня заражены нацистско-бандеровской проповедью, которая ничего общего не имеет с Украиной. Мы должны помочь украинскому народу скинуть это ярмо, — требует лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Интрига всё-таки есть — как там «Новые люди»? Неделю назад сия «партия городских либералов», единственная из всех, голосовала против думского обращения в Кремль о признании Донбасса. Но теперь «энеловцы» шагают со всеми в ногу: мол, раз решение Президентом принято — пора его исполнять.

Наконец, единоросс-тяжеловес (в политическом смысле) Вячеслав Макаров выдаёт мини-сенсацию:

— В числе преступлений украинских националистов — тайное убийство десятков (пророссийских активистов) в Днепропетровске весной-летом 2014 года.

Ранее об этой трагедии, аналогичной сожжению Дома профсоюзов в Одессе, ходили лишь слухи; официально факт массовых казней русских в Днепропетровской области после киевского переворота — никем не признавался…

И — полдень. Заседание. Докладывает представитель Президента России в парламенте при обсуждении «донбасского» законопроекта — Андрей Руденко:

— В рамках эвакуации в РФ выехало уже 80 тысяч человек с Донбасса. Межгосударственный договор о дружбе, который мы заключаем с ДНР и ЛНР, — это обычная международная практика. Такой же документ был заключен с Украиной в 1991 году.

Вновь реплики от фракций. Представители ЛДПР включают ставшее знаменитым видео с Жириновским, где он предсказывает новый этап войны в Донбассе как раз «на 22 февраля». Что ж, по интернету расходятся мемы с Владимиром Вольфовичем в обличье пророчицы Ванги. Сам он очень хотел прийти лично, однако ещё болеет.

Затем у микрофона лидер эсеров Сергей Миронов. Неистово и бесстрашно обличает украинский фашизм:

— Президент Украины Владимир Зеленский — трус, лжец и подлец. Он трус, потому что боится нацистов и полностью потакает им. Он лжец, потому что шёл на выборы с обещанием прекратить войну и не выполнил это обещание. И он подлец, потому что все эти годы проводил политику геноцида собственного народа. Рано или поздно народ будет его судить за предательство славянского мира и православия!

Наконец, слово берёт Председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин.

— Вчерашним решением наш Президент остановил войну и гуманитарную катастрофу. Да, возможны санкции. Говорят, «они мешают нам развиваться». Но они по-любому были бы — не зависимо от признания Донбасса.

И голосование. Все 400 присутствующих депутатов — единогласно «за». Отмечаю время для истории — красивые цифры: 13:24.

Следующий этап — ратификация в верхней палате парламента: Совете Федерации. Но каким будет решение, гадать не приходится.

P.S. Не обошлось без казуса. Один из депутатов проголосовал против признания Донбасса, что вызвало недоумение в зале. Но вскоре выяснилось — это был Олег Смолин, незрячий от рождения. По словам коммуниста, он случайно задел устройство для голосования — но просит зачесть его мнение «ЗА».