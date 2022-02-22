«Его телефон был для меня табу»: почему плакала в суде жена экс-главы Раменского района

Юлия Кулакова (справа), жена экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, дала показания в суде. Фото: Александра БУДАЕВА

ЖИЛИ ДУША В ДУШУ ЗА МАЛЕНЬКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ...

- Мы 15 лет в браке, все было хорошо, и вдруг в 2014 году эта женщина присылает мне какой-то бред: переписку с моим мужем, я не помню уже, что там было. Все это такой стресс для меня был! - 45-летняя Юлия Кулакова плачет в суде, не в силах совладать с нервами.

Потом признается: тогда она полезла тогда к мужу в телефон. Не помнит, что именно там нашла, но муж всему нашел логичное объяснение.

- Он сказал, что между ними все кончено. Мы поставили на этой истории жирную точку, а его телефон стал для меня табу: мне самой неприятно было, что там что-то искала, - худощавая женщина несколько раз вынуждена прерываться, пытаясь подавить слезы в то время, как давала показания по уголовному делу своего мужа.

Сын Андрея Кулакова в суде. Фото: Александра БУДАЕВА

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА

47-летнего Андрея Кулакова обвиняют в убийстве любовницы-подчиненной Евгении Исанковой. На момент гибели женщине было 39 лет, у нее остались муж и дочь-подросток. У Кулаковых также растет сын.

Супруги Кулаковы не виделись больше недели: 14 февраля, когда Кулаков пришел на первое заседание суда, его неожиданно арестовали - чтобы не давил на свидетелей, которые жили и работали некогда под его началом.

Впрочем, пока что свидетели почти в один голос говорят: свой роман Кулаков и Исаенкова тщательно скрывали. Их подозревали в связи, но никаких доказательств этому не было. Той же версии сейчас придерживается и Юлия Кулакова: знать не знала о том, что благоверный снова сошелся с «этой женщиной»:

- Я знала, что где-то с 2015 года они стали вместе работать, но мужу доверяла. Он всегда ночевал дома, предупреждал, когда задерживался. Мы даже отпуск совместный планировали - в июне хотели полететь на Кипр, - рассказывала присяжным Юлия Кулакова.

Потом рассказала, что в ночь с 1 на 2 мая 2019 года, когда убили Исаенкову, ее муж был дома, лежал смотрел телевизор, она даже фильм запомнила - «Гоголь». Заранее запрошенная стороной защиты эфирная справка подтвердила: да, именно этот фильм именно в этот время показывали по ТВ. 15-летний сын Кулакова подтвердил эту версию: да, отец был дома и даже заходил к нему в комнату, он ни в чем не виноват.

47-летнего Андрея Кулакова обвиняют в убийстве любовницы-подчиненной Евгении Исанковой. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Ложку дегтя в стройное алиби добавила прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Московской области Диана Богатырева.

1 мая супруги Кулаковы ездили на шашлыки к друзьям. Андрей Кулаков не пил, потому что 2 мая собирался на работу, а вот его супруга выпила столько, что как следует из ее переписки с друзьями, сначала полезла на дерево, а потом ее сознание отключилось - фотографии сообщений, в которых она говорит о провалах в памяти, госбовинитель предъявила присяжным на обозрение.

А потом зачитала те показания, что Юлия Кулакова ранее давала в ходе следствия: отношения между супругами испортились в 2012 или 2013 году, они болели всей семьей и в момент допроса женщина предположила, что все их проблемы могут быть делом рук Исаенковой - мол, поговаривали о том, что у нее были какие-то «силы».

Евгению Исаенкову убили в ночь с 1 на 2 мая 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ

В 2014 году после скандала из-за переписки с любовницей муж и жена помирились, но уже в 2015-м Юлии Кулаковой стало казаться, что Евгения Исаенкова не только вновь появилась в жизни ее мужа, но и стала преследовать ее саму. Отношения вновь разладились.

- Да, было такое ощущение, будто ему кто-то рот на замок закрыл. Я спрашивала, что не так, он говорил - все нормально. Но я видела, что человеку плохо, - расплакалась Юлия Кулакова. Ее муж обреченно закрыл лицо руками.

Это уже второй процесс по делу об убийстве Евгении Исаенковой. В прошлом году Андрея Кулакова присяжные признали невиновным, но оправдательный приговор отменили когда стало известно, что у одной из присяжных есть внучка с судимостью. К каким выводам суд присяжных придет в этот раз, пока совершенно непонятно.

Мы следим за развитием событий.

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