Записки киевлянки: Поживешь в России и тошно думать, что вернешься в нищий сюрр с проспектами Бандеры

Сотни тысяч жителей Донбасса уехали жить в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЕЖАЛИ ИЗ ЧЕЧНИ, А ПОТОМ — С ДОНБАССА...

800 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Еще больше людей оттуда уехали в Россию. А когда-то это был мощный электорат Юго-Востока Украины, благодаря которому не было той жуткой русофобии, ненависти к России, а эти люди со своим мнением, родственными связями, русским языком, культурой были своего рода - живым мостом между Россией и Украиной.

Но в Киеве политики, да и простые граждане тоже – особенно после первого Майдана 2004 года - ненавидели жителей Донбасса, считали вторым сортом, грозились убить, а регион обнести колючей проволокой, как неоднократно предлагала Юлия Тимошенко, которую шахтерский народ, мягко говоря, не жаловал. Ну вот теперь и нет для Украины этих граждан. Об этих, бывших своих, придется украинским политикам забыть навсегда.

Вот уже два года президентства Зеленского проходят, а донецкие граждане-переселенцы, которые выбрали Украину (а их не намного меньше, чем тех, что уехали жить в Россию) по-прежнему не голосуют на выборах и все также поражены в правах.

В центральной России, как мне рассказали местные жители, проживают семьи, которые бежали из Грозного от боевиков во время Чеченской войны. Это русские инженеры и рабочие, которые трудились на заводах в Грозном. Где теперь те заводы? Их нет, исчезли вместе с исходом русских. А некоторые из этих беженцев попали в переплет дважды, рискнув из Чечни уехать поработать в Донбасс (да-да!). Им уже после 2014-го года пришлось снова бежать сломя голову, без ничего, обратно, в Россию, как когда-то из Грозного. Многие уже трудоустроены, причем российские предприятия помогали оплачивать жилье и давали подъемные! Какие судьбы трагические есть среди этих людей, в тоже время отнюдь не сломленных духом.

И Россия никого не выгнала и в этом её великая сила, благородство, которого не оказалось ни в одной республике бывшего СССР, ставших в свое время независимыми, изгоняя русских. Тихих, работящих...

Вот и сейчас Россия опять принимает беженцев с Донбасса, которые массово едут из-за обострения в их краях. В России организовали даже «Карту помощи», по которой беженцы могут выбрать регион, который готов их принять, предложив посильную помощь и жилье. На карте можно выбрать любую точку обширной страны, где указаны контакты принимающих - с телефонами, адресами. Уже многих беженцев приняли Ростовская, Воронежская, Астраханская области и другие. И готовы принимать еще и еще.

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАПАДЕТЕ — МЫ НАПИШЕМ В СПОРТЛОТО

А вот в Киеве народ реально струсил. Сейчас у многих там уже нет прежней циничной уверенности, что бумеранг не прилетит. Сегодня киевляне, те что при деньгах, покупают оружие. А раньше покупали картины, антиквариат, машины, книги... Однако теперь - хорошая винтовка дома - это модно, престижно. Жить будем как в Америке...

Пошла я в местный торговый центр, где все ещё проверяют куар-коды и пришлось показать свой украинский паспорт и сертификат о вакцинации. Охранник тут же спросил - откуда именно я. Пришлось признаться — из Киева.

Мужчина, лет 50-ти, с типичным южным говорком признался, что сам он - русский из Шахтёрска (это Донбасс), где женился 25 лет назад на местной украинке, но российский паспорт не менял, а поскольку граница рядом - ездил туда – сюда. С 2014- го переехал окончательно в Россию вместе с женой. А дочка его вышла замуж за киевлянина. А сын живёт в украинском Доброполье. А в Шахтерске, где мужчина не был 8 лет, скончались его родители так и не дождавшись сына.

Немолодой уже паре, донецким россиянам – удалось встретиться со своей дочерью лишь спустя два года после свадьбы, да и то не в Киеве, а в турецкой Анталье.

- Да хорошо мы жили все, до марта 2014-го, но потом все ведь знают что случилось. Многие наши думали что будет как в Крыму, а я еще тогда понял, что не будет, забрал жену и уехал в Россию... Здесь наших полно с Украины. Девочки работают продавщицами из Хмельницкого, Запорожья, Винницы. А донецких - вообще очень много.

- Ну вот в этом-то я убедилась. Назад не хотите вернуться, когда все утихнет?

- Нет. Ловить там нечего... Янукович слабый оказался. Если бы сильный был, Майдан бы «закрыли» за неделю, - подвёл итог собеседник.

- А теперь, как думаете, может быть в Киеве новый Майдан?

- Нет, не может. Теперь сидите и ждите, когда будут выборы и меняйте своего Голобородько (Зеленского, игравшего в кино роль президента Голобородько. - Ред.). Вариантов у вас нет. Правда вам и менять-то не на кого особо.

- Как вам живется в российской глубинке? - поинтересовалась у мужчины.

- Ну, как может быть тут хорошо морально, когда дети на другой стороне, а ездить к ним, по сути, невозможно. Летом в Турции, может быть, повидаться получится, правда, это дорого, 100 тысяч рублей надо, не меньше. Вообще тут холодно, сыро, лето короткое. Меня в Краснодарский край тянет, на Кубань, там лето похожее на Украину, и все остальное - на прежнюю Украину... - ностальгически сказал мужчина, и мы на том расстались.

Иногда я влезу вот так в разговор и потом очень хочется плакать.

КАК УКРАИНА ПОТЕРЯЛА САМЫЙ РАБОТЯЩИЙ РЕГИОН

Достаточно пожить какое-то время в России и становится непонятно и даже дурно от одной только мысли, что там, на Украине, есть стадионы имени Шухевича, памятники Петлюре, проспекты Бандеры и все прочее. И вот это ощущение мрачного сюрра давит. И задаёшь себе вопрос: «Как можно там находиться? Это же надо быть слепым, глухим, отмороженным, больным? Донбасс так жить не захотел и восемь лет с этим боролся. Как можно было потерять такие регионы, потерять трудолюбивых людей, которые делали Украине основную долю ВВП, - это кем надо быть?

Теперь Украину ждут еще более тяжелые времена. А страна-то уже самая нищая в Европе. На ненависти ничего строить невозможно - только разрушать.

Вспомнила как 2014-м помогла женщинам с Донбасса, которые приехали в Киев без вещей, без ничего, без одежды про запас, без всякой надежды устроиться на работу. Я отдавала им обувь, простыни, оставшиеся детские вещи, свою одежду и посуду. Одна очень милая женщина Тамара, архивариус по профессии, рассказывала, как нигде не хотели её брать на работу из-за русского языка. Она учила в школе украинский, но не пользовалась им в Донецке, а в Киеве пришлось заново учить мову. Еле нашла работу, на которую никто не хотел идти, потому что зарплата была 2 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей). Долгое время Тамара жила в каком-то санатории, как в общаге, а потом сняла однокомнатную квартиру с тремя подругами. Киевляне тогда цены взвинтили на аренду жилья и никто бесплатно не хотел принять жителей Донбасса, как сейчас это делают простые люди по «Карте помощи» в России... Вообще, через какие унижения проходили жители Донецка и Луганска после 2014-го - не передать. И всего-то нужно было не отнимать у них язык, не издеваться, оставить свою историю людям, не глумится над их традициями, не топтать и уж тем более - не бомбить...

И вот президент России подписал исторический документ о признании республик Донбасса, после чего возникло ощущение такое, как бывает в Новый год - словно начинается жизнь с чистого листа...

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