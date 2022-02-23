Дочь Валерии обратилась к россиянам с просьбой о помощи после откровений о болезни

Анна Шульгина столкнулась с чередой неприятностей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Валерии только недавно вернулась в соцсети после полугода отсутствия. Оказалось, вынужденная пауза связана со здоровьем: в прошлом году 28-летняя Анна Шульгина, она же Шена, тяжело переболела ковидом, однако последствия вируса оказались для начинающей певицы еще страшнее: она частично потеряла слух и память, впала в депрессию, а кроме того, столкнулась с домашним насилием. Подробности последнего пункта Шульгина так и не раскрыла своим подписчикам, обещав лишь рассказать все позже.

За эти полгода Шена полностью сменила команду, с которой выступала последние несколько лет. Оказалось, музыканты поступили с ней некрасиво: "что-то среднее между подлостью и предательством". Однако, преодолев депрессию и глухоту, дочь Валерии не бросила заниматься музыкой: 25 февраля она представит публике свою новую песню.

Но и здесь Шульгину ждал неприятный сюрприз: премьера в Инстаграме оказалась под угрозой срыва из-за машинных алгоритмов.

- Ребят, у меня тут образовалась проблема, и очень сильно нужна ваша помощь. Потому что я не знаю, как это все решить, - обратилась Анна-Шена к своим подписчикам. - Мне сообщили, что судя по всему, я любо попала в теневой бан, либо Инстаграм "умертвил" мой аккаунт, потому что меня полгода не было в Сети. Дело в том, что через пару дней у меня премьера, к которой я не просто готовилась - это происходило в один из самых жестких периодов в моей жизни. Эта премьера для меня особенно важна, а Инстаграм решил убить мою страницу. На полном серьезе у меня к вам глупая просьба: зайдите ко мне в аккаунт и оставьте лайки и комментарии, да что угодно, хоть просто смайлики. Покажите Инстаграму, что я жива.

Конечно, помочь певице могли бы и знаменитые родственники - мама Валерия и отчим-продюсер Иосиф Пригожин. Но своим продюсированием, к сожалению родни, Шульгина занимается самостоятельно.

- Аня одна бьется. Вы ее видите где-нибудь? По телевизору? Ее песни попадают в топ? Она нигде не может пробиться. Теперь нас упрекают: "Вы такие известные родители и при этом не можете помочь своей дочери", - жаловался в свое время Иосиф Пригожин. - Но мы пытаемся жить по совести и не продвигать дочь через свои связи в шоу-бизнесе. В итоге ее топчут, а она ничего не может сделать.