Перед смертью вся жизнь проносится перед глазами: ученые впервые расшифровали активность мозга умирающего человека

Ученые увидели в активности мозга умирающего человека попытку воспроизвести воспоминания Фото: Shutterstock

Люди, которые пережили клиническую смерть, описывают свое состояние примерно одинаково. Они рассказывают об ощущении полета или движении в темном тоннеле навстречу свету, видят себя со стороны (выход из тела) и часто употребляют оборот “вся жизнь промелькнула у меня перед глазами”.

Ученые объясняют такие видения галлюцинациями, которые возникают на фоне нехватки кислорода в мозге. На фоне клинической смерти угнетается кора головного мозга, теряется периферическое и развивается туннельное зрение - работает только центральная область сетчатки. Отсюда возникает иллюзия вспышки света где-то прямо по курсу. Однако находятся граждане, которые считают, что сюрреалистические околосмертные переживания являются подтверждением существования загробной жизни.

Так или иначе феномен странных ощущений в момент, когда решается вопрос жизни и смерти, не был хорошо изучен. Когда человек умирает на руках у врачей его пытаются спасти и тут не до экспериментов и исследований.

Однако недавно, волею одного несчастного случая, в распоряжении международной команды ученых оказались уникальные научные данные. В отделение неотложной помощи поступил 87-летний мужчина, который при падении сильно ударился головой о пол. В результате у пациента образовалась обширная гематома и начали развиваться признаки эпилепсии. Доктор Рауль Висенте из Тартуского университета (Эстония) и его коллеги использовали непрерывную электроэнцефалографию (ЭЭГ) для диагностики и лечения припадка. Во время этой записи у пациента случился сердечный приступ, и он умер. Таким образом в руках ученых впервые оказались записи 900 секунд (15 минут) активности мозга умирающего человека.

- Мы сосредоточились на изучении того, что происходило в течение 30 секунд до и 30 секунд после того, как сердце мужчины перестало биться, — сказал один из авторов исследования доктор Аджмал Земмар, нейрохирург из Университета Луисвилля (США). - И получили очень интересные результаты.

В течение этой минуты аппаратура зафиксировала изменение активности нейронов мозга. В общей частоте электрической активности головного мозга выделяют несколько групп ритмов: Гамма, Бета, Альфа, Дельта и так далее. Каждый из них связан с решением определенных задач. Например, Альфа-ритмы возникают в расслабленном состоянии бодрствования и покоя. Если вы закроете глаза и попытаетесь расслабиться, то мозге будут регистрироваться Альфа-ритмы. В свою очередь Гамма-ритмы возникают, когда вы решаете задачи, которые требует максимальной концентрации внимания. Различные типы мозговых волн участвуют в таких процессах, как концентрация внимания, сновидения, медитация, воспоминания. И по “почерку” мозговой активности можно определить, чем в данный момент занят человек.

После остановки сердца, на фоне подавления активности нейронов в обоих полушариях, регистрировался всплеск абсолютной мощности гамма-ритмов. При этом наблюдалась перекрестная связь между альфа- и гамма-активностью. Такие процессы характерны для разных видов интеллектуальной деятельности, например, для воспроизводства воспоминаний. Поэтому ученые предположили, что такая активность может быть связана с попыткой перед смертью прокрутить в памяти ключевые моменты жизни. Эта картина наблюдалась со времени остановки сердца и вплоть до прекращения мозгового кровотока.

- Мозговая активность, которую мы изучили, может соответствовать тем ощущениям, о которых пациенты сообщают в предсмертных переживаниях, — говорит профессор Земмар. - Вполне вероятно, что когда глаза глаза наших близких закрыты и они готовы покинуть этот мир, их мозг воспроизводит воспоминания о лучших днях жизни. Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь. А это вызывает в свою очередь важные вопросы, например, связанные со сроками донорства органов (раз человек еще какое-то время осознает себя после смерти - Ред).

Авторы исследования упоминают, что похожие изменения мозговой активности регистрировались и у лабораторных мышей. При этом ученые уточняют, что рано делать далеко идущие выводы, Потому что в исследовании описан опыт только одного пациента, который получил черепно-мозговую травму, болел эпилепсией и находился под воздействием ряда лекарственных препаратов.