Рубль падает после начала спецоперации в Донбассе: Что делать со сбережениями

Рублю от высокой цены на нефть никакой пользы - геополитика сейчас влияет на курс в первую очередь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Паника на финансовых и фондовых рынках началась утром 24 февраля - сразу после того, как Владимир Путин объявил о начале военной операции. Курс рубля резко обвалился, доллар подорожал до 84 рублей впервые с 2016 года. Евро подскочил до 95 рублей 10 копеек, такого не было с сентября 2014 года. А после 10:00 по мск доллар стал 86 рублей, евро — 100, это исторический рекорд

Заодно резко подорожала нефть. Так всегда бывает, когда случаются конфликты и любые проблемы с участием нефтедобывающих стран. Покупатели нервничают и боятся, что вскоре на рынке может случиться дефицит «черного золота». На этих страхах около 7 утра по московскому времени нефть торговалась по $100,3 за баррель – рекорд с сентября 2014 года. Но рублю на этот раз от высокой цены на нефть, как вы видите, никакой пользы - геополитика сейчас влияет в первую очередь.

Но хуже всего почувствовал себя фондовый рынок. Сразу после начала утренних торгов индекс Московской биржи – то есть суммарная стоимость всех акций российских компаний – рухнул на 11,34%. Причина понятна: держатели акций российских компаний срочно от них избавляются перед опасностью новых санкций. Дошло до того, что уже в 7:52 торги на Мосбирже закрыли. Следом приостановила торги и Сакнкт-Петербургская биржа.

Что делать простым гражданам

Таким образом, временно стало нельзя купить/продать нефть, золото, серебро. Что делать нам, простым людям? Пока все успевшие проснуться эксперты дают один совет: лучше не дергаться. Это первая паника, которая обязательно рассеется. Тогда и поймем, как быть дальше.

- Я полагаю, что следующие пакеты санкций будут в ближайшее время. Это будут и технологические, и финансовые санкции, касающиеся наших крупнейших банков, - говорит Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan. - Я бы рекомендовал сегодня в первую очередь поменьше суетиться. Прежде всего - берегите себя, своих близких, своих друзей. Помогите тем, кому можете помочь пережить эти очень непростые времена. Мы ведь прекрасно понимаем: "И это пройдет". Не нужно делать никаких резких движений. Остановитесь, задумайтесь.

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