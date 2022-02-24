«В Одессе все громыхает и громыхает»: Жительница Украины не исключает, что Киев сам устраивает провокационные взрывы

Одесса. С утра на заправках выстроились гигантские очереди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Одессы Галина Д. рассказала «Комсомолке» о том, какие настроения царят в городе после начала российской военной операции в Донбассе.

- Все в шоке. Но многие понимают, что военная операция - это вынужденный шаг. Путин 20 лет у власти и понимает политику, наш Зеленский вообще не соображает, куда влез. Эти бедные люди на Донбассе. Как им было все эти бомбежки пережить! Украина обстреливала Донбасс, а людям внушала, что Донецк сам по себе стреляет. Это же смешно!

По словам Галины, сейчас в Одессе относительно спокойно, то тревога нарастает. Люди на улицах и в соцсетях только и говорят, что о военной спецоперации, начатой Россией.

Если вчера на АЗС 95-ый бензин стоил 32 гривны, то сегодня – уже почти 37.

-Куда ни придешь, все слушают новости, - рассказывает Галина. – Но эти новости украинские только пугают. Люди в растерянности, не знают, что делать. Одни вышли на работу, говорят, что панику искусственно нагнетают, другие садятся в машины и уезжают из Одессы, по деревням- туда, где тихо. Боятся, что в городе будут отключать свет.

Вместе с тем, говорит Галина, сейчас в Одессе «все громыхает и громыхает». Люди слышат взрывы, но точно не знают, что взрывается.

«С 10 часов стреляют по воинским частям и ж/ линиям», «На заставе подорвали что-то в воинской части», «На Промышленной уже час горят какие-то склады», - пишут в соцсетях одесситы.

- Мы не можем толком ничего понять, - сокрушается Галина. - Украинским новостям верить нельзя: наши просто могут взрывать что-нибудь , чтобы панику сеять. Они и так кричат по всем каналам «Путин наступает! Путин наступает!». Послушаешь их – конец света. Я почти уверена, что бабахают сами украинцы.

По словам Галины Д., выезды из Одессы парализованы пробками. Очереди на заправках, в магазинах и в банкоматы. Люди закупаются продуктами и бензином.

Кстати, если вчера 95-ый стоил 32 гривны, то сегодня – уже почти 37.

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