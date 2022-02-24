"Это не война. Без паники": что творится в Киеве после начала военной операции

В городах пробки на выезд. Фото: REUTERS

Многие города Украины проснулись сегодня рано утром от грохота. Сразу «упала» мобильная связь от перегруза — все звонили всем без остановки. И когда она появилась, выяснилось, что все куда-то едут. В городах пробки на выезд. В магазинах, в тех из немногих которые открылись, очереди. По стране гуляет самые страшные слухи. Где фейки, где правда никто уже отличить толком не может.

- Я тоже уехал, хотя мне некуда. Я хотя бы просто в машине посижу за городом, - рассказывает Олег, работник киевского ТВ. - Не понимаю, что делать. Успел залить рано утром полный бак бензина.

Гигантские очереди выстроились на границах с Европой.

- Куда все едут-то? - спрашиваю у Вячеслава, пиарщика из России, 6 лет уже живущего на Украине.

- Да, просто едут. Весь город проснулся рано утром с криками: «Война!». Кто в Европу пытается прорваться, кто в села. Все стали друг-другу звонить. Связь рухнула. Но потом сейчас заработала вот.

- В магазинах очереди?

- Да закрыты магазины.

- Что власти говорят?

- Да ничего!!! Типа без паники, все будет хорошо.

- Ты не боишься там по городу-то ходить? Ты же русский? Не побьют…

- Да черт его знает, может и побьют.

В банкоматах с утра закончилась наличка. Фото: REUTERS

На окраине города, та которая ближе к Борисполю, взрывы были слышнее всего.

- У меня мама просто с панике с утра. Не могу ее успокоить, - рассказывает Карина, она родом из Украины, сейчас живет в Москве. - Говорит, стекла дрожали. Сейчас едет забирать тетю из госпиталя. Сказали, срочно увезти, больницу отдают под раненных военных.

В банкоматах с утра закончилась наличка. Школы и садики не открылись. Родителей детей, кто учится в вузах и живет в общежитии попросили срочно разобрать по домам. Кто-то паникует, что уже западные Луцк и Львов горят.

Звоню в Луцк.

- Да нет, мы не горим, - рассказывает подруга. - Утром грохотало так, что стекла дрожали. И вот часа два уже спокойно вроде. Самолеты не летает, ничего не гудит. Мы с утра все на телефонах, у меня сын в Киеве в училище, сказали приезжать забирать срочно. Без родителей не отпускают никого.

- Все из столицы, ты сейчас наоборот, получается…

- Да, а что делать? Ребенка надо забирать.Как же мы дожили-то до такого. Сколько говорили, что война начнется, но мы до последнего не верили. Мы же братья, у всех друзья, родственники в России.

- Что говорят про жертвы у вас? Есть?

- Да, сейчас столько фейков. Мост Азовском море в Геническе взорвали автомобильный, это мои знакомые сказали.

Это правда, на Украине отличить где сейчас правда невозможно. По телеканалам ничего толком не сообщают, утром шли бесконечные ток-шоу с выступлениями экспертов.

Очереди на заправках Фото: REUTERS

- Что у вас в Харькове?

- Куча народу с утра сидят в метро. Там под землей безопаснее. Кому есть куда ехать, валят из города. В магазинах, которые открылись гигантские очереди. Все скупают соль, гречку… Говорят, в стране ввели военное положение. Но я официальных сообщений не видел, некогда новости смотреть, честно говоря. Все, пока…

В интернете все обсуждают происходящее, само-собой. И военное положение .

«А правда, что могут машины изымать в пользу государства?»

«Конечно правда! Почитай вон положения».

«Да что вы брешете и какие-то неофициальные ссылки тут скидываете. Ничего изымать не будут».

«Что это за взрывы, ребята?», написал в фейсбуке мой знакомый Сергей из Киева.

«Саня, это война… Русские напали»

«Это не война. Спокойно. Просто спецоперация по избавлению нас от фашисткой власти. бьют только по военным аэродромам и складам. Без паники».

«Ты что? Дебил! Говорят, уже танки в Мариуполе. С минуты на минуту объявят всеобщую мобилизацию. Пойдешь воевать?».

«Не, я в село поеду, там сховаюсь. Пусть Зеленский со своей свитой воюет»

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