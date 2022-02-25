Китайцы нашли два блестящих полупрозрачных шарика на обратной стороне Луны

Один из шариков, на который наткнулся китайский луноход.

Блестящие полупрозрачные сферы диаметром около 2,5 сантиметров обнаружены в кратере Von Karmаn, по дну которого ездит китайский луноход «Юйту-2» - (Нефритовой заяц -2). Туда 3 января 2019 года его доставил китайский космический аппарат «Чанъэ-4». Кратер диаметром порядка 180 километров расположен на обратной – невидимой с Земли - стороне Луны.

Снимки, на которых видны шарики, были сделаны навигационной камерой лунохода. Их разглядели ученые Китайской академии наук и сообщили о находке в журнале Science Bulletin. На их публикацию ссылается портал ScienceAlert.

Шарики лежат поодаль друг от друга. Они примерно одинакового размера, но чуть разного цвета. Полупрозрачные.

Авторы сообщения, которыми руководил планетарный геолог Чжиюн Сяо из Университета Сунь Ятсена, полагают, что ничего таинственного в шариках нет. Инопланетяне их не рассыпали. Шарики вполне могли образоваться в результате удара метеорита. То есть, из быстро нагревшегося и превратившегося в стекло силикатного материала, входящего в состав лунного грунта. А могли образоваться из уже лежащей на поверхности массы вулканического стекла анортозита, опять же разогретой и расплавленной ударом метеорита.

В этих гипотезах смущает лишь одно – размер шариков. По идее, они должны быть совсем крошечными - миллиметровыми.

Если верить Сяо и его коллегам, то американцы, которые высаживались на видимую сторону Луны в составе экспедиции «Аполлон-16», тоже находили стеклянные шарики – даже крупнее – по 4 сантиметра в диаметре. Привезли несколько штук на Землю, но находку почему-то не афишировали и так и не сообщили, что же шарики из себя представляли, из чего точно состояли.

Кстати, «Юйту-2» не в первый раз натыкается на лунное стекло. Им оказалось «желе» - так называли субстанцию, которую в июле 2019 года сфотографировал луноход, озадачив и заинтриговав мировую научную общественность. Три месяца ушло на то, чтобы разобраться. Разобрались, в итоге, американцы из NASA. Хотя и не без помощи китайцев, которые направили своего «зайца» ближе к находке. Подробнее об этом в нашем материале В NASA раскрыли тайну «желе», обнаруженного китайцами на обратной стороне Луны.

Так называемое таинственное желе, которое, в итоге, оказалось массой стекла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно удалось раскрыть и другую тайну, несколько месяцев волновавшую и ученых, и простых обывателей. Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», доставивший на обратную сторону Луны «Юйту-2», предал на Землю фото объекта кубической формы, который виднелся на горизонте. Вполне серьезные люди, не говоря уж о блогерах и уфологах, интересовались, не пришельцы ли оставили этот куб? Называли его «таинственный хижиной» и даже «домом инопланетян».

"Нефритовый заяц-2" и "хижина инопланетян" на горизонте.

Переночевав, «Юйту-2» поехал к «хижине». Сфотографировал ее с близкого расстояния. Передал снимки на Землю. Тут и выяснилось, что это большой камень, торчащий из лунного грунта. Как, собственно, и предполагали наиболее здравые исследователи. Увы. Просто камень был повернут так, что из далека казался кубом.

Булыжник, которой издалека казался кубом.

КСТАТИ, О «ЗАЙЦАХ»

Раз уж заговорили о китайских лунных «зайцах» и о странностях, которые они обнаруживают, то стоит вспомнить о первом из них, успешно прилунившимся на видимой стороне Луны в декабре 2013 года. Снимки, которые он начал передавать, озадачили многих: поверхность нашего естественного спутника выглядела на них коричневой, а не серебристой или серой, какой мы привыкли ее видеть на многочисленный американских фотографиях, сделанных и издалека, и непосредственно на поверхности Луны. В чем тут секрет, до сих пор непонятно. Достойного объяснения нет.

Поверхность Луны на китайском снимке.

Неразгаданным остался объект, который попал в объектив камеры первого «Нефритового зайца» в 2016 году. Это некий черный прямоугольник. Или параллелепипед. Таких снимков три. Они сделаны с интервалом в 2 секунды. Черный объект есть на каждом. И он не какой-то случайный дефект съемки.

Черный прямоугольник: может быть, и он булыжник, только черный. Или инопланетный монолит все-таки?

Подъехать и посмотреть, что там такое прямоугольное чернеет не получилось. Первый заяц сломался по дороге.