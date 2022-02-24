Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует разворачивать силы альянса на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Столтенберг заявил в четверг 24 февраля, что у НАТО нет намерения развернуть вооруженные силы альянса на территории Украины. Также Столтенберг уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений НАТО.

Такое заявление он сделал в четверг 24 февраля по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», - сказал Йенс Столтенберг.

В то же время генсек заявил, что НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией на Украине, считая эту военную операцию России в Донбассе угрозой для безопасности.

Также сообщалось, что Столтенберг подтвердил проведение в пятницу, 25 февраля 2022 года, онлайн-саммита, посвященного ситуации на Украине.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.