Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 11:51

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину

Генсек НАТО: альянс не будет направлять войска на Украину
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Столтенберг заявил, что НАТО не планирует разворачивать силы альянса на Украине.

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует разворачивать силы альянса на Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Столтенберг заявил в четверг 24 февраля, что у НАТО нет намерения развернуть вооруженные силы альянса на территории Украины. Также Столтенберг уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений НАТО.

Такое заявление он сделал в четверг 24 февраля по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», - сказал Йенс Столтенберг.

В то же время генсек заявил, что НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией на Украине, считая эту военную операцию России в Донбассе угрозой для безопасности.

Также сообщалось, что Столтенберг подтвердил проведение в пятницу, 25 февраля 2022 года, онлайн-саммита, посвященного ситуации на Украине.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.