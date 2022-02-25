Премьер-министр Израиля воздержался от осуждения действий России в отношении Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая перед выпускниками офицерских курсов, крайне сдержанно оценил ситуацию с военной спецоперацией, проводимой Россией на Украине.

Политик напомнил, что Израиль имеет опыт оказания странам гуманитарной помощи во время вооруженных конфликтов.

– Сейчас наши сердца с гражданами Украины, оказавшимися в этой ситуации без какой-либо вины. Мы готовы протянуть им руку и оказать любую возможную гуманитарную помощь. Мы умеем это делать, и у нас есть такая возможность, – сказал Беннет.

Кроме того, премьер еще раз обратился к соотечественникам, оставшимся на территории Украины с призывом немедленно покинуть страну и вернуться домой чтобы избежать любого риска для жизни и здоровья.

По словам Беннета, на западных границах Украины израильтян встретят и помогут вернуться на родину. Ранее об этом же говорил и глава внешнеполитического ведомства Израиля Яир Лапид.

Министр иностранных дел рассказал, что в условиях закрытого воздушного пространства Украины и ограничения движения поездов, на пограничных переходах в Польшу, Венгрию и Румынию находятся представители ведомства, готовые помочь гражданам Израиля вернуться домой альтернативным путем.

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