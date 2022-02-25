Дмитрий Песков: Доклады от военных Верховный Главнокомандующий получает в режиме онлайн

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-... Дмитрий Сергеевич, на каком этапе руководство военной спецоперацией на Украине осуществляется Верховным Главнокомандующим? - поинтересовался журналист «Комсомольской правды» у пресс-секретаря в пятницу,, 25 февраля.- То есть, все, в режиме онлайн прямо или там - каждый час? Или как это все происходит? Можно хотя бы приоткрыть чуть-чуть, чтобы мы имели представление.

- Приоткрыть это нельзя, - заметил Песков. - Вы знаете, что Путин является Верховным Главнокомандующим. Как вы понимаете, Верховный Главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных

О ЧЕМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

«Да, конечно, Зеленский - президент Украины», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом.

Пресс-секретарь сообщил, что в Кремле видели заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины (имеются в виду гарантии невхождения в НАТО).

«Это новое заявление, мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива», – сказал Песков

Запрет на полеты в южные города России, по словам пресс-секретаря, введен для безопасности пассажиров. Решением возникающих у них проблем занимается Минтранс.

Представитель Кремля высказался о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов этого года в Париж из-за ситуации на Украине.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», – заметил Песков.

На вопрос, считает ли он это политизацией, Песков ответил: «Я этого не сказал».

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