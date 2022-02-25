Закрытие южных аэропортов в России может быть продлено после 2 марта

РЖД готово запустить два дополнительных поезда из Симферополя в Москву Фото: Виталий ПАРУБОВ

Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками на юге России, где временно закрыто авиационное сообщение из-за военной операции на Украине.

- Важно, чтобы граждане могли добраться до работы или дома с минимальными издержками, - отметил Мишустин на экономическом совещании в25 февраля.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, ситуация нормализуется. Там, где закрыты аэропорты, прицепляются дополнительные вагоны к поездам, чтобы вывести застрявших пассажиров.

- Пока все получается. Критическую ситуацию полностью купировали. Отслеживаем ситуацию и со стоимостью билетов, - заявил Савельев.

Он также рассказал, что Минтранс рассматривает возможность запуска двух дополнительных поездов из Симферополя. Ранее РЖД сообщили, что организуют дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов. При этом цены на железнодорожные билеты зафиксировали, чтобы избежать спекуляций.

Что касается работы южных аэропортов, то по словам Савельева, при необходимости ограничения на авиаперелеты будут продлены и после 2 марта. Напомним, в связи с военной операцией на Украине временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь.

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