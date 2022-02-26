К защите Украины от "российской агрессии" стали привлекать заключенных уголовников

Зеленскому и его команде мало тех напастей, которые уже произошли в результате их действий. Им хочется жарче и больше Фото: REUTERS

Уже нет сил удивляться тому, что происходит на Украине. Но приходится снова и снова. Сергей Колясников разместил в своем Телеграм-канале скан официального документа Минюста Украины. напомню, буквально позавчера министр юстиции по фамилии Малюська в своем аккаунте разместил запись рассказа от своего имени на блатной "фене", что якобы российские воры предложили украинским уголовникам выступить на стороне "агрессора".

Как выясняется сейчас, и как было ясно с самого начала, Малюська откровенно фейкометил. А вот настоящий документ за подписью главы Департамента Минюста Украины подполковника внутренней службы Сергея Гречанюка:

"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и необходимостью обеспечения обороны державы, начальникам учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов провести разъяснительную. Работу среди осужденных (заключенных – прим. авт.) для выявления особ, готовых к вступлению в Вооруженные силы Украины на условиях их помилования.

Информацию прислать по электронному адресу … в период до 14.00 25. 02. 2022".

Автоматов у них много, по всей видимости вместе с "Джавелинами" и "Стингерами", а вот желающих ими пользоваться меньше, чем рассчитывали у Зеленского.

Похоже, украинским властям показалось мало того, что после раздачи автоматов в столице Украины всем желающим вдруг появились вооруженные банды, которых раньше особо и не было, начавшие грабить магазины и квартиры. Те были еще дилетантами. А вот теперь тем же самым займутся настоящие профессионалы в деле освобождения сограждан от лишних денег, имущества и жизни – убийцы, насильники, грабители, разбойники. Скорее всего, предпочтения будут отдаваться севшим за жутчайшие преступления ветеранам АТО, наводившим ужас своими деяниями в ходе пребывания в Донбассе, но и остальные, у которых руки пока еще не по локоть в крови, тоже пригодятся и быстро научатся нехитрой науке грабежа и разбоя у более опытных товарищей.

В таких условиях обычным мирным жителям можно еще раз посоветовать лишь покрепче запереть двери. И молиться, чтобы их не затронула эта напасть, и новые "захистники" Украины не постучались к ним в дома и квартиры и не выломали двери. Ну, или хотя бы оставили их в живых.

Зеленскому и его команде мало тех напастей, которые уже произошли в результате их действий. Им хочется жарче и больше.

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