Дмитрий Песков: Украина отказалась вести переговоры - план российской спецоперации возобновился

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В субботу, 26 февраля, днём официальный представитель Кремля собрал брифинг для российских и иностранных журналистов, и - дословно - заявил следующее:

- Вчера (25 февраля. - А.Г.). днем, в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством, Верховный Главнокомандующий и Президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск.

Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бендеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, такие, по принципу джихад-мобилей, только там их сейчас называют бендер-мобили.

Поскольку, по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции.

После этого журналист «Комсомольской правды» обратился к пресс-секретарю с таким предложением:

- Предложение состоит в том, что, может быть, маловато вообще официальной информации. Очень много каких-то домыслов, слухов.. Я имею в виду - вообще в информационном пространстве. И официоз в хорошем смысле, по сути, тонет в этом потоке... Потому что многие СМИ – я имею в виду радиостанции, сайты – вынуждены вот этот вакуум заполнять информацией из Телеграм каналов и так далее.

То есть, Пескова, Коношенкова и Захаровой явно мало.

Ответ пресс-секретаря:

- Дело в том, что Песков не военный, в данном случае, наверное, вот эта информация – это максимум, на что я способен в силу своей компетенции.

Но замечание принимается. Будем говорить с коллегами. В данном случае, с военными.

После этого журналисты попросили уточнить заявление, которое в субботу, 26 февраля, сделал Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

«Там содержится ряд довольно таких масштабных предложений, - заметили коллеги. - В том числе, по прекращению переговоров, по стратегической стабильности, по возможности разрыва дипотношений со странами, которые вводят санкции, по возможному выходу из совета Европы, по возобновлению смертной казни после этого...»

- В Кремле солидарны с тем, - спросили у Пескова, - что все это на повестке действительно может возникнуть, или уже на повестке?

Вот что ответил пресс-секретарь:

- Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней... Мы так же серьезно и заблаговременно к ним готовились.

Поэтому они, в основе своей, прогнозируемые. Сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств.

И, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от этих санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики и систем нашей экономики.

Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций.

Далее потребуется анализ, с тем, чтобы выработать ответные меры – такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам.