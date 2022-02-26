Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украину не устроили условия переговоров с Россией

В офисе Зеленского заявили, что Украину не устроили условия переговоров с Россией Фото: REUTERS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину не устроили условия переговоров с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщал, что украинская сторона отказалась от переговоров.

Напомним, президент Незалежной Владимир Зеленский предложил Путину начать переговоры о мире. Президент России в свою очередь сообщил, что может провести переговоры с украинским лидером , когда он будет к ним готов.

"Президент сформулировал свое видение того, чего бы мы ждали от Украины, чтобы концептуальные краснолинейные проблемы были решены: нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Вопрос – готово ли руководство Украины на это", - рассказал Песков.

Позднее в офисе украинского лидера заявили, что он принял предложение президента России о переговорах. По словам его пресс-секретаря, он готов говорить с Москвой о мире и прекращении огня.