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Политика26 февраля 2022 13:13

Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украину не устроили условия переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщал, что украинская сторона отказалась от переговоров
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В офисе Зеленского заявили, что Украину не устроили условия переговоров с Россией

В офисе Зеленского заявили, что Украину не устроили условия переговоров с Россией

Фото: REUTERS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину не устроили условия переговоров с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщал, что украинская сторона отказалась от переговоров.

Напомним, президент Незалежной Владимир Зеленский предложил Путину начать переговоры о мире. Президент России в свою очередь сообщил, что может провести переговоры с украинским лидером , когда он будет к ним готов.

"Президент сформулировал свое видение того, чего бы мы ждали от Украины, чтобы концептуальные краснолинейные проблемы были решены: нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Вопрос – готово ли руководство Украины на это", - рассказал Песков.

Позднее в офисе украинского лидера заявили, что он принял предложение президента России о переговорах. По словам его пресс-секретаря, он готов говорить с Москвой о мире и прекращении огня.