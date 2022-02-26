Песков сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров.

Накануне президент Незалежной Владимир Зеленский предложил Путину начать переговоры о мире. Позднее в офисе украинского лидера заявили, что он принял предложение президента России о переговорах. По словам его пресс-секретаря, он готов говорить с Москвой о мире и прекращении огня

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры с Россией в Варшаве, а потом исчезла. Пауза происходит на фоне развертывания систем залпового огня в жилых кварталах крупных городов Украины, заметили в Кремле.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире.