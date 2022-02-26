Песков заявил о возобновлении плана российской военной операции в Украине

Дмитрий Песков заявил о возобновлении российской спецоперации в Украине из-за отказа Зеленского от переговоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия возобновляет военную спецоперацию в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Продвижение российских войск по территории Украины возобновляется в субботу 26 февраля, добавил Песков.

Президент России Владимир Путин дал приказ остановить продвижение войск в пятницу 25 февраля, так как ожидалось начало российско-украинских переговоров.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», - цитирует Пескова ТАСС.

В субботу 26 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров.

В офисе Владимира Зеленского объяснили это тем, что украинского президента не устроили условия, на которых российская сторона предложила ему проведение переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров, пообещав участникам переговоров полную безопасность.