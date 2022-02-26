Герой Советского Союза Борис Громов: Зеленский должен уйти в отставку

Герой Советского Союза Борис Громов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальная военная операция, которую сегодня проводит Российская армия на Украине, вызывает одобрение у абсолютного большинства граждан нашей страны. Хотя есть и либерально настроенные люди, которые выступают «против войны», умалчивая о том, что на протяжении 8 лет украинские каратели уничтожили тысячи мирных граждан на Донбассе. Есть свое мнение и у знаменитого военачальника, героя афганской войны генерала Бориса Громова. Он прислал в «Комсомолку» письмо, которое мы и публикуем.

«Дамы и господа! Я обращаюсь к Вам, руководителям США, Европейского союза, НАТО, Англии и других стран. Спешу обрадовать вас и сообщаю, что миллионы ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил и других важных структур РФ поддерживают все решения своего Президента и Верховного Главнокомандующего! Мы говорим ему спасибо за принятые решения по ДНР и ЛНР! Эта спецоперация на территории Украины еще и самозащита России!

Все случившееся с Украиной – это плод вашей деятельности, направленной против моей страны!

Во главе этой заварухи стоят США. Вы продолжаете, как всегда думать, что в мире многие дурнее вас. В этом смысле вам повезло только с теми странами, что присутствуют в Североатлантическом блоке НАТО.

Не надо искать глупее себя. И жизнь будет лучше, краше и светлее.

То, что я слышу ежедневно по несколько раз по телевидению, из интернета и разнообразных СМИ, из уст Й. Столтенберга (Генерального секретаря НАТО), Б. Джонсона (премьер-министра Британии), Ж. Борелля (верховного комиссара ЕС по иностранным делам и безопасности), ряда министров иностранных дел и обороны стран НАТО и других высокопоставленных персон, – ну знаете господа, это похоже на весеннее обострение! Как у вас выдерживают мозги эту болтовню, ложь, хамство и оскорбления?

Для вас главное – это дипломатические шаги по урегулированию украинского кризиса (созданного вами же!), а для нас главное – немедленное прекращение гибели людей!

В связи с создавшейся напряженной обстановкой, хочу сказать вам: ну что господа, допрыгались?... Теперь выход один – срочно включать свои мозги, свою голову и постараться успокоиться, стать смиреннее и Бог все увидит. Он вас помилует.

Необходимо реально и твердо понимать, что Россия – сильная, самостоятельная, миролюбивая и уважающая другие народы страна. Но в обиду себя она никогда и никому не давала и не даст! Это точно. С Россией лучше дружить!

И еще одно замечание. Когда мне говорят о мирном характере НАТО, я отвечаю – это ложь. Знаю по собственному опыту моей службы в Афганистане, я не раз встречался с представителями этого блока и они пытались меня уколоть тем, что я тоже был в этой стране. Но между нами, господа, есть большая разница: я выводил наши войска достойно, с развернутыми боевыми знаменами, и тем самым закончил войну в Афганистане, а вы вводили туда свои войска и таким образом начали почти 20-летнюю бойню в этой стране, а затем с позором из нее бежали! Так у вас было и в других странах.

Вспомните, как говорила М. Тэтчер: «… если плюнуть в Россию, то она утрется. А если плюнет Россия, то захлебнется полмира…». Это ваш классик!

Отдельно обращаюсь к Зеленскому В.А. (язык не поворачивается назвать его господином): вам просто необходимо срочно уйти в отставку. Вы лично виновны в гибели тысяч граждан Донбасса и граждан своей страны, и в том, что она, страна, находится в катастрофическом удручающе тяжелом, печальном состоянии. Вы – враг своему народу. Да и не только своему.

Говорю искреннее спасибо за мужество, отвагу, высокий профессионализмом офицерам и солдатам Вооружённых Сил России! И вместе с тем обращаюсь к военнослужащим Украины. Не защищайте преступный режим! Думайте о будущем Украины. У нас с вами общая история. И противник у нас тоже общий, который и подставил вашу прекрасную страну, втянул её в катастрофу.

Господа, давайте жить дружно!».

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