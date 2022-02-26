Астролог Татьяна Лукашевич: Военная операция на Украине завершится уже после новолуния 2 марта, затем начнутся переговоры

28 февраля – соединение Марса, Венеры и Плутона. Обострение военных конфликтов, проблемы в крупном бизнесе… Фото: Shutterstock

Татьяна Лукашевич - автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». Единственная из астрологов, аналитиков, политологов, эпидемиологов еще в начале декабря 2019 г точно предсказала «чуму ХХl века» - пандемию коронавируса.

В своем астропрогнозе на 2022 год она заявила: «Глобальной войны не будет!»

Важная фраза в ее астропрогнозе: «Это год объявления досрочных президентских выборов на Украине». Судя по последним событиям, досрочные выборы президента Незалежной уже не за горами.

А теперь посмотрим прогноз Лукашевич на февраль.

Одна из главных тенденций месяца, по ее словам: «Меркурий и Плутон соединяются вместе аж до 14 февраля. И вот мы имеем то, что имеем. Громкие заявления, неприятные новости вокруг Украины, важные переговоры. Обстановка может накалиться еще больше к концу месяца, когда к Плутону подтянется Марс.» Марс, напомню, бог войны у древних римлян. Важные переговоры, громкие заявления вокруг Украины в феврале действительно были. Но …

Ключевая фраза прогноза: «28 февраля – соединение Марса, Венеры и Плутона. Обострение военных конфликтов, проблемы в крупном бизнесе…»

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам сообщил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

- В своих прогнозах на грядущий месяц я всегда напоминаю, что воздействие сходящихся планет на земные события могут происходить за 3- 4 дня до даты точного взаимодействия этих планет, - говорит Татьяна Лукашевич. – Спецоперация в Донбассе началась ровно за 4 дня до 28 февраля. Напомню также, что в астропрогнозе на 2022 год в списке дат повышенной волатильности на финансовых рынках (+/- 3 дня) я назвала 25 февраля. Паника на Мосбирже случилась 24 февраля. Российский рынок акций сразу обвалился более чем на 30%, а некоторые акции – на все 50%. Рубль также упал. Пришлось даже приостанавливать торги. Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, впервые с сентября 2014 года. Газ в Европе на открытии торгов подорожал сразу на 35%. 25 февраля проблемы с волатильностью продолжались.

- Ответ принят! Прогнозы ваши действительно оправдались. Хотя никто, подчеркиваю, в России и в мире не ожидал подобной спецоперации в Донбассе в конце февраля. Что планеты и звезды готовят нам в марте? В первую очередь, в ситуации вокруг Украины? - Я очень надеюсь, что звезды не подведут. Соединение Марса и Плутона будет снивелировано планетой, отвечающей за дипломатию – Венерой. Тогда текущая спецоперация перейдет в стадию переговоров уже после новолуния 2 марта. Напряжение конца февраля постепенно начнет спадать. Хотя сами переговоры будут очень непростыми и стороны вряд ли найдут сразу общий язык. Тогда после 18 марта опять возможны неожиданные военные действия, взрывы, и, как следствие, проблемы с интернетом и электричеством.

Вторая стадия переговоров должна произойти в районе 20 марта. Есть надежда, что они пройдут более позитивно благодаря привлечению третьей стороны в виде солидных иностранных партнеров. Но окончательные договоренности также еще не будут достигнуты. По-прежнему будет много точек непонимания. Возможны тайные спецоперации, много ложной информации и тумана, разобраться в которых нам будет непросто.

В конце марта -начале апреля просматривается непростая ситуация для России, когда могут произойти как отставки крупных чиновников, так и необходимость отстаивания своих границ, используя военные силы.

- Запад сейчас обрушивает на нас «адские санкции». Обстановка в мире очень напряженная. Главный вопрос – сбудется ли ваш прогноз, что глобальной войны в 2022 году не будет?

- Прогнозы – дело неблагодарное. Но я оптимист! И хотя острые моменты в течение года еще будут, особенно в конце мая и конце июля-начале августа, надеюсь после того, как мир пережил ужас пандемии и каждый из нас осознал ценность человеческой жизни, все ограничится текущей спецоперацией. Все же вера, любовь, духовность не пустые слова.

- Не все, однако, замыкается на геополитику. Жизнь продолжается. Март, весна, время любви…

- Венера и Марс по-прежнему находятся в соединении аж до 1 апреля. Что дает возможность новых романов и улучшение существующих отношений. Причем, с 6 марта знакомства будут завязываться легче и веселей. Если вы еще не успели познакомиться в феврале, то обратите внимание на круг своих друзей и сферу интернета.

Также в марте мы можем услышать новости, касающиеся чудодейственного лекарства от какой-то неизлечимой болезни или универсальной прививки от ковида, вовлечение в скандалы высокопоставленных персон, появление нового штамма вируса.

Опасность наводнений от обильных паводков возникает, начиная с середины марта. Если вы живете в поймах крупных рек, позаботьтесь о своей безопасности заранее.

- Что ждет финансовые рынки, Татьяна? Когда соломки подстелить?

- Предполагаемые даты повышенной волатильности - 2,7,13,18,21-23, 30 марта.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

Напоминаю, что основные аспекты начинают действовать за 3- 4 дня до точного взаимодействия планет.

1 марта - Солнце трин Уран. Это способствует везению, благоприятному стечению обстоятельств, научным открытиям, внедрению новшеств. Неожиданные новости, касающиеся высокопоставленных персон.

2 марта – мистическое новолуние, соединение Солнца и Луны с Юпитером и в секстиле с Ураном. Можно писать карту желаний. Соединение Марса и Венеры с Плутоном может принести военные конфликты, которые будут улажены дипломатическими методами.

3 марта - Меркурий соединяется с Сатурном. Жесткие заявления, переговоры, договоры по поводу границ, новые законы.

6 марта - Марс и Венера переходят в знак Водолей, Солнце в соединении с Юпитером. Знакомства будут происходить легче, увеличится роль коллективной работы и стремление к участию в общественной жизни. Важные события в жизни высокопоставленных персон.

10 марта - Меркурий переходит в знак Рыбы. Усложняется взаимопонимание с другими людьми, невнимательность, усиливается путаница в документах, их потери. Много искаженной информации. Тяжелый период для Дев и Близнецов. Со знаком плюс: усиливаются воображение, творческое вдохновение.

13 марта - оппозиция Луна Плутон, соединение Солнца и Нептуна. Ослабление иммунитета, подавленное настроение, риски отравлений, упадка сил. Вовлечение в скандалы высокопоставленных персон.

14 марта - оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

15 марта - оппозиция Луна Сатурн. Подавленное настроение, ослабление иммунитета, переохлаждения, обострение проблем с опорно-двигательным аппаратом. Следует соблюдать осторожность на лестницах, в горах и при работе на высоте.

17 марта - оппозиция Луна Юпитер, Луна Нептун. Может вызвать обильные осадки и таяние снегов. Желание побыть в одиночестве, сонливость, ослабление иммунитета, злоупотребление алкоголем, опасность отравления.

18 марта - полнолуние в знаке Дева. Оно принесет более ясное понимание партнерских отношений. У кого-то спадут розовые очки. Также глобальные новости, касающиеся медицины.

19 марта - квадрат Венера Уран. Риски нарушения партнерских соглашений, внезапных разрывов и денежных потерь. Скачки валют.

20 марта - Солнце переходит в знак Овен, день весеннего равноденствия. Начало нового астрологического года. У Овнов, Близнецов, Львов, Стрельцов, Водолеев энергетический подъем.

21 марта - оппозиция Луна Уран, квадрат Луна Марс, соединение Меркурия с Юпитером и Нептуном. Неожиданные громкие новости, касающиеся медицины, фармацевтики, химии. День повышенной эмоциональности, неожиданных ситуаций. Аккуратнее при управлении транспортными средствами. Исключите плановые операции. Волатильность на финансовых площадках.

22 марта - Луна квадрат Сатурн. Способствует подавленному настроению, ослаблению иммунитета, переохлаждению, обострению проблем с опорно-двигательным аппаратом. Следует соблюдать осторожность на лестницах, в горах и при работе на высоте. Волатильность на финансовых площадках.

23 марта - квадрат Марс Уран. Опасность взрывов, повышенная аварийность, волатильность на финансовых площадках. Усиливаются склонность к спорам, авантюризму и риску, жестокость, нетерпимость, сильные эмоциональные напряжения. Аккуратнее при управлении транспортным средством. Людям с проблемами сердца и сосудов следить за давлением. Избегать риска. Контролировать ситуацию.

27 марта - Меркурий переходит в знак Овен. Что делает людей более поспешными при принятии решений. Усиливается склонность к необдуманным действиям.

28 марта - соединение Луна с Марсом, Венерой, Сатурном. День повышенной конфликтности и травматизма. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

30 марта - соединение Луны, Юпитер, Нептун. Ощущение счастья, эмпатии по отношению к другим, творческое вдохновение, благотворительность. При принятии решений советуйтесь с близкими вам людьми.