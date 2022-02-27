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Политика27 февраля 2022 20:20

Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 27 февраля 2022

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны на 27 февраля 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Что происходит на территории Украины и Донбасса?

Что происходит на территории Украины и Донбасса?

Фото: REUTERS

Что происходит на территории Украины и Донбасса? «Комсомолка» собрала максимально возможную информацию из разных источников. Мы проанализировали самые разные сообщения и факты. От всех структур, в первую очередь от Минобороны России. То есть от тех, кто отвечает за свои аргументы и факты. Привели и данные от наших корреспондентов на передовой.

Картина в воскресенье была такова.

Большинство средств противовоздушной обороны и военная авиация Украины в основном выведены из строя - в центре и на востоке страны (и частично на западе) прицельными ударами высокоточного оружия.

Киев и ряд ключевых городов республики (Харьков, Мариуполь), где располагались боеспособные военные подразделения и их штабы, по ситуации на вечер воскресенья, 27 февраля, блокированы. Возможность нанесения серьезных ударов по Донбассу в ближайшее время должна быть устранена.

Приводим карту действий на вечер воскресенья, 27 февраля.

Обстановка на вечер воскресенья, 27 февраля 2022 года

Обстановка на вечер воскресенья, 27 февраля 2022 года

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года (подробности)

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