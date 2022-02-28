Как крепостной стал вором в законе при доброй царице Елизавете

Царица Елизавета сама политикой, экономикой особо не занималась, собрав для этого мудрецов советников

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3

Романтическая и немного ветреная, добрая и красивая, но невезучая в любви царица Елизавета Петровна взошла на престол в 1741 году.

В тот же год в Швеции была основана Уппсальская астрономическая обсерватория. В том же году скончался русский мореплаватель Витус Беринг и родился французский мореплаватель Жан-Франсуа Лаперуз.

Царица Елизавета сама политикой, экономикой особо не занималась, собрав для этого мудрецов советников, включая Петра Шувалова, который ей посоветовал отменить все таможенные пошлины внутри страны, но увеличить пошлины на все заморское. Он же создал госбанки с кредитами в 6% годовых, в то время как ростовщики давали деньги под 20%. И это побудило Россию куда больше производить своего товара.

ВАНЬКА-КАИН

Но не всяк стремился работать честно. Вот вам история первого на Москве вора Ваньки-Каина. Родился он в 1718 году под Ярославлем в крепостной семье, принадлежащей купцу Филатьеву. Мальчик рос явно умным и расторопным, а потому купец забрал его в свой московский дом в прислужники. Паренек, освоившись, скоро вынес из дому деньги, ценности, да еще глумливую надпись на дверях оставил: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». Грамотный был холоп. Но скоро его поймали, и перед расправой посадили во дворе на цепь. Ваньку или бы запороли насмерть, или бы покалечили. Но ему здорово повезло. Царица Анна Иоановна издала указ, по которому следовало доносить на всяких преступников. Достаточно было в людном месте прокричать «Слово и дело!», что означало «Я есть свидетель тяжкого преступления, донести желаю». Вот Ванька это и прокричал. А в Сыскном приказе он сообщил, что слуги купца Филатьева убили солдата в драке, и Ванька может им показать, где закопали тело. Холоп не соврал. За это он получил вольную. А купец Филатьев, по одним сведениям, угодил на каторгу, по другим, он откупился.

После этого Ванька прочно встал на криминальный путь и про его воровской талант много чего написано. Когда вор почуял, что его вот-вот поймают, он убежал в Поволжье, примкнул к разбойникам.

Добрая царица Елизавета, взойдя на трон, всем ворам объявила амнистию. И Ванька в Москву вернулся, с покаяниями пришел в полицию, заявив, что готов сотрудничать. И скоро он сдал полиции много своих коллег, получая деньги за каждого. То были жулики небольших полетов. А самых крутых воров сплотил под своим крылом. Открыл в Москве игорный дом и зашиковал, продолжая руководить криминалом. Постепенно Ванька купил весь московский Сыскной приказ, и в городе воцарился, как бы сейчас сказали, воровской беспредел с поджогами, грабежами. Так крепостной холоп стал главным вором всея Москвы.

И только комиссия из Петербурга разобралась в чем дело. Весь московский Сыскной приказ поменяли. Ваньку приговорили к смерти. Но добрая царица Елизавета казнь ему заменила каторгой.

Ванька прочно встал на криминальный путь и про его воровской талант много чего написано

САВВА ЯКОВЛЕВ

История другого знаменитого человека такова. Савва Собакин (после Яковлев) родился в Осташкове в 1712 или -13 году, в семье мещанской. Мальчиком прибыл он в Петербург заработать денег. Продавал с лотка телятину и так громко, весело нахваливал свой товар, что царица Елизавета, однажды его услышав, остановила карету, познакомилась с мальчиком, пригласила в гости. Так он стал поставщиком телятины во дворец. А скоро в нем проявился такой предпринимательский талант, что Савва стал владельцем множества доходных предприятий, одним из самых богатых людей. Хотя во время Семилетней войны его уличили в жульничестве при поставках питания русской армии. Савве грозила каторга. Но ловкий делец со связями выкрутился и стал богатеть все больше. Уже царь Петр Третий даст Савве дворянский титул и разрешит поменять фамилию на более, скажем так, дворянскую. А еще он получит титул крупнейшего предпринимателя России.

В 1784 году Савву Яковлева похоронят с большими почестями на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Савва Собакин (после Яковлев)

ЛЮБИЛА ЦАРИЦА ПЯТОЧКИ ПОЧЕСАТЬ

Россия при Елизавете Петровне приобрела много чего хорошего не только в экономическом, но в научном, культурном планах. Образование стало доступно не только дворянству но и, практически, простолюдинам.

При всей «хорошести» были у царицы Елизаветы и недостатки разные. Она могла на балу надавать по мордам любой графине, которая дерзнула свою прическу украсить розой, что было царицей запрещено. Жутко боялась дворцовых переворотов. Чуть ли не каждой ночью меняла спальные комнаты. В сновидениях ее преследовали кошмары, она кричала. Тогда, специально обученный человек клал ей на лоб ладонь и говорил: «Лебедь белая, лебедь белая», что успокаивало царицу. Человеку за это дали дворянский титул и фамилию Лебедев.

Еще любила императрица, когда ей на ночь чесали пятки. Многие придворные дамы пытались всякими там путями удостоиться этого права. Ибо, в момент чесания царских пяток и разговора с императрицей можно много что для себя решить.

Была Елизавета и чересчур мнительна. В момент подписывания приказа о начале войны с Пруссией ей на перо села муха, и на бумагу упала клякса. Царица решила, что это недобрый знак. Бросила перо и сказала «Войны не будет». Несколько недель министры и генералы потом ее убеждали в необходимости той войны, предварительно поубивав во дворце всех мух. Наконец, Елизавета приказ подписала, и Россия вступила в Семилетнюю войну против Пруссии. В конце которой наши вошли в Берлин и получили с немцев огромную контрибуцию.

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Еще более подробные и увлекательные рассказы об императорах, о стране читатели могут узнать на радио «Комсомольская правда» из лекций Владимира Мединского по данной ссылке.

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