Николай Цискаридзе: "Тревожные мысли пусть развеют ласковые котики"

Николай Цискаридзе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди знаменитостей – масса любителей кошачьих. О своих домашних питомцах российские звезды рассказывают с любовью и нежностью в социальных сетях.

Актриса (сценарист, режиссер) Рената Литвинова нашла объяснение, почему люди лябят кошек. Потому что кошки на людей не обижаются (хотя на самом деле кошки очень обидчивы), не осуждают, умеют радоваться, просят исключительно поесть, ждут, когда проснёшься, спят рядом преданно и греют своим боком. И ещё урчат, рвут кресла, точат когти о ковёр и требовательно смотрят сквозь всяких призраков и параллельный мир... Не знаю, как насчет параллельного мира, но требовательный взгляд в сторону пустой миски лично я не раз наблюдала.

У Ренаты живет кот по кличке Эркюль. Этой осенью какие-то безответственные люди забыли Эркюля на даче. «Он сидел под дверью и ждал. Теперь он живет у меня, практически царствует - хулиганьё и кухонный воришка», - написала Рената в своем Инстаграме. За котами интересно наблюдать. Эркюль напоминает Ренате "поэта-возлежателя". Она поймала момент, когда кот возлежал, и подписала снимок: «Тот редкий момент, когда он нигде не висит и ни на кого не охотится, а просто решил помолчать, подумать. Я тоже так хочу, чем я хуже Кота?».

Подписчики отмечают: Эркюль очень похож на свою хозяйку. Есть такая традиция у мимимишных постов: обязательно упомянуть, что хозяин (хозяйка) и питомец практически одно лицо.

Актриса Анна Чиповская тоже убежденная кошатница. Она как и Фрейд полагает, что время, проведенное с кошками, никогда не бывает потрачено впустую. Дома у актрисы живет семейство обычных серых полосатых котов. Одного зовут Серый. Другого – Кусиш. «Размер микроскопический, манипулятивные способности безграничные», - подписала Аня фото с одним из своих любимцев.

В загородном доме актрисы Евгении Крюковой в Переделкине живет целая шайка мейн-кунов. Самого главного зовут Флинт. Прокормить такую ораву (мейн-куны крупные звери) непросто, актрисе приходится работать в поте лица. И все равно Крюкова счастлива и живет как в сказке. «Иногда я ловлю себя на мысли, что живу в сказке!», - подписала она фото, на котором с любимым котом. В декабре прошлого года умер другой её любимец немолодой кот Белый Трюфель. Евгения очень грустила.

У Анны Михалковой есть девон-рекс Иоланда с инопланетными глазами. И строгим (если не сказать, злым) взглядом. «Звук, который издаёт эта кошечка, похож на звук мотора старого советского холодильника», - пишет о ней Анна. Но зато какая кошкотерапия, когда Иоланда забирается к хозяйке на колени.

Любимица Николая Баскова - шотландская вислоухая мраморного окраса полуторагодовалая кошка по кличке Шанель. У неё зелёные глаза-блюдца. И она - героиня Инстаграма «золотого голоса России». Подписчики Баскова много раз отмечали, как Шанель похожа на своего хозяина.

Кстати, вислоухая шотландка Холли живет и у Сергея Безрукова. «Холли полюбила спать на буфете рядом с конфетницей, так мило, прям как детская мягкая игрушка. Дети в восторге!» - сообщил Безруков.

У актрисы Екатерины Шпицы - кот Алешка. При простоте имени, кот вовсе не прост. Он бенгалец по породе, и минитигр - по характеру.

У Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой есть кошка Мафия. У балерины Анастасии Волочковой - "неизменная радость" Риччи.

23 февраля Николай Цискаридзе разместил пост, посвященный его котам Габриэлле и Габриэлю, невской маскарадной породы. «Защитники бывают разные. И те, что стоят на страже хорошего настроения, умиротворенности, регулярного присутствия дома веселья, игр и иногда шерсти. Вот так подросли мои Габриэлла и Габриэль, - написал в своем микроблоге Цискаридзе. - А тревожные мысли пусть сегодня развеют ласковые котики».