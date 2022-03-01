Рейс отменен: Как вернуть деньги за авиабилет

Отмена авиарейсов стала массовой проблемой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отмена авиарейсов стала массовой проблемой. На юге России закрыты 11 аэропортов (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста). Ограничения на полеты были продлены до 8 марта.

Из-за взаимных авиационных санкций отменены рейсы из России в более чем 30 стран Европы (оттуда в Россию - тоже). Авиакомпании отменяют полеты даже в те государства, которые не вводили санкций – Кубу, Мексику, Доминикану.

“КП” вместе с экспертами сервиса Туту.ру составила инструкцию: как пассажирам отмененных рейсов за границу и на юг России вернуть деньги за авиабилеты и каких действий стоит избегать, чтобы не потерять деньги.

1. Убедитесь, что что ваш рейс действительно отменен

Как в этом можно убедиться?

Дождитесь официального уведомления от авиакомпании. Зайдите в свой личный кабинет на сайте авиакомпании или в приложение и проверьте там статус рейса. Многие перевозчики на своих сайтах публикуют списки отмененных рейсов с датами и номерами. У “Аэрофлота” на сайте появился даже специальный раздел – “Отмены и изменения рейсов”.

Просто новости из интернета о закрытии аэропорта или страны недостаточно! Пока у вас не будет подтверждения, что отменен именно тот рейс, которым вы должны были лететь, - не аннулируйте билет сами. Даже если точно уверены, что рейс не состоится.

Почему это важно? Если вы сами аннулируете билет, пока рейс официально не отменен – это будет добровольный возврат. И перевозчик имеет полное право исходить из условий тарифа, по которому вы покупали билет. Если тариф невозвратный – рискуете потерять деньги.

Вынужденный возврат - это когда авиакомпания не может перевезти клиента. В этом случае она обязана возвращать все деньги или предлагать, на выбор клинта, другие варианты – поменять даты полета или перебронировать на другой маршрут. В ситуации, когда рейс должен быть отменён (например, потому что аэропорт закрыт), но информации об этом ещё нет, - лучше ждать вынужденного возврата.

- Общий принцип такой: если вы знаете, что рейса не будет по логике (аэропорт закрыт), а в расписании рейс есть - ждите уведомление авиакомпании и делайте вынужденный возврат, - разъясняют в Туту.ру.

Именно в такой ситуации ожидания сейчас обладатели билетов на юг России на 9 или 10 марта. Официально аэропорты закрыты до 8 марта, поэтому авиакомпании рейсы на последующие дни не отменяют.

2. Куда и как обращаться, чтобы получить возврат

Как правило, билеты возвращаются через тот же канал, где они куплены.

Если билет приобретен напрямую у авиакомпании, варианты такие: оформить возврат через личный кабинет на сайте или приложение (это удобнее всего), через колл-центр (сейчас они перегружены), в представительстве либо офисе авиакомпании (приехать туда лично).

Некоторые перевозчики (например, “Победа”) автоматически оформляют возврат, обращаться никуда не нужно.

Если покупали билет через онлайн-сервисы бронирования – за возвратом обращайтесь туда же. Туту.ру, к примеру, предлагает такие варианты:

- в личном кабине на сайте нажмите кнопку «Детали заказа», далее нажмите «Вернуть билет».

- отправьте письмо на почту avia@tutu.ru. В письме нужно указать номер бронирования, номер заказа или телефон, указанный при оформлении заказа.

- позвоните в контакт-центр Туту.ру.

3. Когда и как вернут деньги

Сроки вынужденных возвратов сейчас до 30 дней. Авиакомпании рассматривают заявления в порядке очереди. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. По опыту пандемии, некоторые перевозчики, возможно, будут возвращать средства дольше.

Как правило, деньги приходят на банковскую карту, которой был оплачен билет.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЗА ОТМЕНЕННЫЕ РЕЙСЫ У РАЗНЫХ АВИАКОМПАНИЙ

«Аэрофлот»

Пассажирам предлагают возврат денег в полном объеме, по желанию - перебронирование на другие даты или другой маршрут.

По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, “Аэрофлот” просит обращаться в колл-центр (+74955 223 5555, 8 800 444 5555), через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы продаж.

S7 Airlines

Полный возврат стоимости билетов на отмененные рейсы можно сделать в разделе “Мои бронирования” или в приложении. Если билет куплен у агентства - через агентство.

«Победа»

Лоукостер автоматически делает возврат средств.

RedWings

Оформить возврат денег в полном объёме можно по месту приобретения авиабилетов. Если покупали через сайт авиакомпании, отправляйте заявку на vozvrat@flyredwings.com.

Smartavia

Пассажиры, оформившие билеты на сайте, могут сделать возврат, заполнив форму на сайте.

«Азимут»

Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, купленный на сайте перевозчика, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, - по месту приобретения авиабилета.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сможем ли мы летать в Европу и как не застрять за границей из-за авиасанкций

Советник руководителя Ростуризма рассказал, как россиянам летать в Европу в условиях "закрытого неба" (подробности)