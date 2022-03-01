Пророчество старца Тихона о том, чем закончится конфликт России и Украины: «Обидчикам нашим не выиграть никогда»

Так в сети все чаще всплывает имя некоего старца Тихона, который в середине прошлого века, якобы, говорил о конфликте между Украиной и Россией. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Что день грядущий нам готовит? Простой смертный может только строить иллюзии, эксперт – теории, зато в силах пророка – заглянуть в будущее и рассказать, «как оно там». Много про потрясения в 21 веке говорила болгарская провидица Ванга, французский алхимик Нострадамус и любимец царской семьи Григорий Распутин, пророчествовали «о мире и войне» и менее известные предсказатели, наши современники.

Так в сети все чаще всплывает имя некоего старца Тихона, который в середине прошлого века, якобы, говорил о конфликте между Украиной и Россией. Слова монаха-отшельника, по некоторым источникам жившем на Урале, цитирует в СМИ жительница Калуги Ирина Головач. Правда, она рассказывала свою историю еще в 2017-ом, но спустя четыре года они воспринимаются по-особому. Ирина, как она сама говорила журналистам, приехала к старцу спросить совета про болезнь сына, а тот, успокоив, что через три года парень полностью выздоровеет, заговорил о «постороннем»:

— Раскол грядет, как в вере нашей Христовой когда-то. Народ на народ пойдет, а кто с мечом придет, от меча и погибнет. Брат на брата руку поднимет, а причиной тому политический блуд станет. Вы идите, расскажите, и предупредите, чтобы не слушали никого из-за океана, добра они нам никогда не желали. Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились. Нам то – спокойно, мы под Богом ходим, а там раскол будет и в вере, церковь одна на другую клеветать начнет. Быть войне, которую обидчикам нашим не выиграть никогда. Русь после этого обновится, монета наша во всем мире почитаема, станет, я на языке русском народности многие разговаривать будут.

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