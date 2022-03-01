Покинувший Россию Эммануил Виторган с детьми попросил о помощи

Актер вместе с женой и дочками оказался в Латвии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя дочками Этель и Кларой покинул Россию. Звездное семейство улетело на отдых в Юрмалу. Однако на чужбине у знаменитого актера возникли трудности.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик растят маленьких дочек. Этель исполнилось четыре года, а Кларе - два с половиной. Звездные родители души не чают в своих девочках, им достается все самое лучшее. Они много путешествуют как по России, так и за ее пределами. На днях семейство улетело в Латвию, откуда родом Ирина.

Эту поездку Виторганы планировали довольно давно. Переболев коронавирусом, актер и его супруга решили, что отдых в Юрмале у моря поможет им поправить здоровье. Семейство планирует оставаться в Латвии до 7 марта.

Однако внезапно 82-летний народный артист оказался в затруднительной ситуации. Эммануилу Гедеоновичу срочно понадобились документы, оставшиеся в Москве. Вот только забрать их никак не получается. В итоге Виторган попросил о помощи всех неравнодушных.

"Друзья! Кто срочно летит или едет из Москвы в Ригу! Нужно передать документы! Поделитесь, пожалуйста!" - эмоционально написал артист в блоге.

Пока не известно, удалось ли звезде советского кино решить свою проблему или нет. Виторган больше суток не выходит на связь.