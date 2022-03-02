Арбуз не был отравлен, виноват «фенольный дом»: эксперты до сих пор гадают, что стало причиной внезапной смерти бабушки и внучки в Москве

Первой и самой яркой версией смертельного отравления стал арбуз, который семья Ефремовых купила в магазине «Магнит» рядом с домом. Его ели все. Фото: Андрей АБРАМОВ

В сентябре 2021-го панельная девятиэтажка на Совхозной улице в Москве - если верить картинкам из новостей - стала полигоном какого-то кинотриллера про массовое смертельное отравление. Из квартиры на первом этаже скорая помощь увезла троих - пожилую женщину, ее 38-летнюю дочь и 15-летнюю внучку. У всех одни и те же симптомы - рвота, диарея, высокая температура. Пенсионерка и девочка-подросток спустя несколько часов скончались. А вот женщину средних лет врачи сумели спасти. После вскрытия врачи заявили, что у умерших обнаружены отеки легких и головного мозга.

Следом из того же дома на скорой увезли еще полдюжины человек. Симптомы были у всех плюс-минус те же. Но, слава богу, у остальных обошлось без серьезных последствий.

Но что же убило двух человек?!

Это, как ни странно, даже спустя полгода для экспертов остается загадкой. Хотя спустя пару дней после трагедии чиновники называли точную причину смерти. Точнее, на тот момент казалось, что она максимально точная…

ЕЛИ ВСЕ!

Первой и самой яркой версией смертельного отравления стал арбуз, который семья Ефремовых купила в магазине рядом с домом. Его ели все.

Начали проверять. Очень быстро выяснилось, что прилавки с арбузом накануне обрабатывали специальными веществами от крыс. Из магазина даже изъяли видеозапись, как работал дезинфектор. Появилась версия, что спец слишком усердно обдал груду бахчевых отравой. Позже представители Роспотребнадзора ее утвердили: мол, в изъятом после смерти людей арбузе нашли крысиный яд. То же вещество обнаружилось и в арбузах из той же партии, изъятой в «Магните». Роспотребнадзор сообщил, что причиной смерти людей могла стать именно «дезинфекция».

Дезинфектора Антона Котова, который обрабатывал арбузы, арестовали. Он провел несколько дней в СИЗО, а затем Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. И вот уже полгода, пока продолжается следствия, Котов сидит дома и остается единственным обвиняемым по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек» (наказание по ней - до 10 лет колонии).

Несколько недель назад стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тел покойной женщины и девочки.

- Специалисты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, - сообщил адвокат Котова Андрей Сергеев. - Но точное вещество установить не представилось возможным.

Экспертиз было несколько. Одна из них должна была отдельно выявить в организмах «отравившихся арбузом» лямбда-цигалотрин - конкретное вещество, которым обливали магазин от крыс и насекомых.

Когда только случилась трагедия и дезинфектора арестовали, его коллеги записывали для Ютюба ролики, на которых обильно лили на арбузы этот самый цигалотрин и поедали ягоды. Как уверяли – без каких-либо последствий. Спецы объясняли: чтобы получить смертельно опасную дозу, человек должен выпить этой бяки не меньше стакана. И вот еще вопрос: если дезинфектор распрыскал цигалотрин на толстую кожуру арбузов, как же яд мог попасть в мякоть?!

Очень быстро выяснилось, что прилавки с арбузом накануне обрабатывали специальными веществами от крыс. Из магазина даже изъяли видеозапись, как работал дезинфектор. Фото: Кадр видео

«ЭТО» ПОПАЛО В КВАРТИРУ ЧЕРЕЗ ВЕНТИЛЯЦИЮ?

После отравления в одной отдельно взятой квартире сразу трех человек по больницам развозили и еще нескольких соседей. Те тоже жаловались на тошноту, рвоту.

- При этом никто больше никаких арбузов накануне не ел, - заявил kp.ru один из соседей пострадавшей семьи. - А вот раньше арбузы из того же «Магнита» ели, и никто не травился. Нет, тут было что-то другое…

Потому-то появились и другие рабочие версии.

Самая распространенная - это был все-таки крысиный яд. Но не в арбузе.

- Возможно, перед трагедией кто-то травил в подвале дома крыс или тараканов, использовал в качестве яда какую-нибудь дешевку, которая начала подниматься по вентиляции и проникать в квартиры, - такую гипотезу высказали сразу несколько жильцов многоэтажки на Совхозной.

Примеры таких массовых отравлений в прошлом уже были. Например, в 2019 году при таких же обстоятельствах после потравки крыс в подвале были госпитализированы десять (!) жителей многоквартирного дома в украинском городе Черкассы. Яд понесло по квартирам через вытяжку.

Впрочем, эту версию в итоге никто так и не подтвердил. Официальные службы заявили, что в доме на Совхозной улице в те даты крыс никто не травил.

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ… ЯД?

Еще одна версия, о которой говорили некоторые местные жители, была связана с самим домом.

- У нас же так называемый «фенольный» дом! - рассказывали старожилы.

«Фенольный» это как? Эксперты утверждают, что в 1960-70-х в СССР действительно при строительстве панельных домов серии ll-49 использовался фенол - ядовитое вещество. Если им хорошенько надышаться, можно получить ожоги дыхательных путей. От малой дозы - голова кружится, горло раздирает кашель, начинается рвота. И вот этот самый фенол советские строители вполне себе легально добавляли в бетон. Потому что так он затвердевал быстрее. А еще фенолформальдегидными смолами пропитывали для изоляции стекловату, которую в «панельках» утрамбовывали между плитами. Звучит жутко.

Конспирологи из числа жителей многоэтажки на Совхозной кивали на строителей, которые прошлой осенью ремонтировали дом. Мол, могли сбить старую штукатурку, а оттуда фенол… Но специалисты и эту версию уверенно забраковали.

Потому что:

а) Рабочие проводили работы только снаружи дома, а не внутри. Следовательно, в квартиры - случись что - «это» никак не могло попасть.

б) Дом, в котором произошла трагедия, вообще другой серии. Фенол при его строительстве не использовался.

Дезинфектора Антона Котова, который обрабатывал арбузы, арестовали. Он провел несколько дней в СИЗО, а затем Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Фото: СОЦСЕТИ

«ПОВЕРИЛИ НА СЛОВО»

Получается, что есть две жертвы, но при этом «убийцу» найти так и не удалось. Защита дезинфектора Антона Котова рассчитывала, что мужчину из-под домашнего ареста отпустят. Но родственники погибших потребовали провести еще одну экспертизу.

- Они принесли некие арбузные корки, - говорит адвокат Андрей Сергеев. - Якобы после трагедии их достали из мусорного ведра, заморозили и все это время «вещдоки», о которых не было ничего известно следствию, хранили в холодильнике.

У адвоката эта история вызывает вопросы. Разбирается в хронологии событий:

- Если верить материалам уголовного дела, арбуз семья ела 7 сентября. В больницу всех увезли 10-го. И на тот момент не было версии об арбузе, она появилась лишь через несколько дней (Роспотребнадзор сообщил об обнаруженном в арбузе цигалотрине лишь 13 сентября, - Авт.). Неужели все это время кожура лежала в квартире в мусорке, ее не вынесли, а потом кто-то из родственников собрал и заморозил? Звучит подозрительно. Больше похоже на провокацию.

По словам адвоката, экспертиза в первую очередь должна ответить - а тот ли это вообще арбуз? Но как это доказать или опровергнуть, большой вопрос.

- Следствие поверило стороне потерпевших на слово, - констатирует защитник.

Сколько будут делать новую экспертизу - прогнозировать никто не берется. Не исключено, что результаты следствие получит еще через полгода. А пока загадок в этом деле становится только больше.

КСТАТИ

Наивные вопросы судмедэксперту

- Экспертиза сообщает: «смерть наступила от отравления деструктивным ядом». Но сам этот яд определить не удалось. Этот как?

- Вероятно, те методики, которые использовались при экспертизе, технически не могли выявить то самое вещество, - объяснил kp.ru известный судмедэксперт Эдуард Туманов. - Так бывает. Стандартные методики что-то могут найти, что-то не могут. Нужны более сложные экспертизы.

- Теперь экспертиза будет изучать старые арбузные корки, которые полгода пролежали в морозильнике. Спустя столько времени в таких условиях реально что-то обнаружить?

- Это зависит от типа вещества. У разных биологических веществ разный срок трансформации. Что-то могут и найти.