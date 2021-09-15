Владелец фирмы заступился за дезинфектора, которого обвиняют в смертях двух человек из-за отравленного арбуза

В понедельник, 13 сентября, в уголовном деле появился обвиняемый — 39-летний Антон Котов, сотрудник коммерческой фирмы «Областной центр дезинфекции».

Со дня смерти 61-летней москвички и ее 15-летней внучки прошло уже почти пять суток. С первых минут семья Ефремовых (удалось выжить только 38-летней маме девочки-подроста), попавшая в больницу с симптомами отравления, грешила на арбуз, купленный в магазине, расположенном в их многоэтажке на улице Совхозной. Эта версия, которая поначалу выглядела фантастично, до сих пор от арбузов никто в мире не умирал, нашла подтверждение по результатам экспертиз. В ягоде нашли остатки химикатов, которые используют для уничтожения крыс и насекомых. По версии следствия, ядом арбуз обильно полили еще в магазине во время дезинфекции.

ПЕРЕБРАЛ С ХИМИЕЙ?

В понедельник, 13 сентября, в уголовном деле появился обвиняемый — 39-летний Антон Котов, сотрудник коммерческой фирмы «Областной центр дезинфекции». На видео из супермаркета, хорошо видно, как он поливает химией прилавок с овощами, фруктами и бахчевыми.

Ожидается, что уже в ближайшее время ему изберут меру пресечения. В самом же деле пока только два эпизода со смертями, которые могут пополнить случаи с отравлениями соседей семьи. Только из этой многоэтажки помимо семьи Ефремовых в больницу увезли 8 человек с симптомами отравления. По одной из версий, люди ели овощи и фрукты из этого же магазина, на которые химия попала, но в меньшем количестве.

Какой именно яд и в какой дозировке был обнаружен в арбузе, купленном Ефремовыми, следствие пока держит в секрете. И дело не только в тайне следствия: точный анализ требует времени. На комплексную судебно-медицинскую экспертизу уйдет не меньше трех недель. Но спецы по дезинфекции и ядам с первых минут забраковали версию следствия о смертельным отравлении веществом для дезинфекции. По мнению целого рядя специалистов, химикаты от насекомых вообще не могут навредить людям. Смертельное отравление могли вызвать яды от крыс, которые одинаково опасны для всех теплокровных. Но руководство фирмы, которое проводило дезинфекцию уверяет, что в этом случае травили именно тараканов.

За дезинфектора Антона Котова, которому светит 10 лет тюрьмы, на днях заступился его начальник.

- Я принимаю участие во всех следственных действиях: изъятия, обыски, задержания, в том числе. Хочу спокойно донести самую достоверную информацию до вас. Из нас делают виновных без вины. Я генеральный директор этой компании с самого начала, с 2011-го года. Все работы наши мы осуществляем по СанПиН. Мы вынуждены сейчас оправдываться. Мы никого не травили, мы заложники в этой ситуации, - записал видеообращение Дмитрий Кутьев, гендиректор «Областного центра дезинфекции».

На видео из супермаркета, хорошо видно, как он поливает химией прилавок с овощами, фруктами и бахчевыми.

ГЛАВНОЕ – ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ!

По словам Дмитрия, химией для уничтожения тараканов люди отравиться просто не могли, правда, есть одно но.

- Средством «Цигатрин» мы пользуемся больше пяти лет. Мы каждый день обрабатываем около сотни объектов на территории всей Москвы и области. Наши клиенты: банки, магазины, школы, детские сады. Квартиры москвичей, которые мы обрабатываем от тараканов и клопов. Если бы это средство было опасным, мы не могли существовать 10 лет. Задержали Котова Антона, который обрабатывал магазин без покупателей, в присутствии директора магазина. Он развел химию в нужной дозировке. Он все правильно сделал, вообще ничего не нарушил, - заверил начальник обвиняемого в тяжком преступлении, Дмитрий Кутьев.

Но откуда гендиректор может знать, правильно ли его сотрудник развел средство для дезинфекции? Сам он в этот момент в магазине не находился и проконтролировать дозировку яда просто не мог. Уже установлено, что Антон Котов работал в магазине один. Возможно, он просто перебрал с химией?

- Средство «Цигатрин» - это концентрат, который в специальных пропорциях разводится с водой непосредственно перед обработкой помещений. В случае нарушения соотношения концентрата и воды вещество приобретает опасные свойства, в том числе и для людей, - объяснил «КП» токсиколог Валерий Громов.

Не рассказал Кутьев и о стаже работы, обвиняемого сотрудника. По данным «КП», в компании он проработал меньше года. При этом в самой фирме вообще не делали ставку на опыт. Брали всех, без разбора. «Комсомолка» нашла объявление о наборе дезинфекторов. Так вот, главным критерием был водительский стаж. Это было вообще единственное требование к соискателям.

«Если у Вас нет опыт, но есть желание работать и зарабатывать, то Вам с нами по пути»: таким лозунгом заманивали будущих дезинфекторов. При этом по закону все дезинфекторы должны пройти обучение и получить сертификат. Был ли такой документ у Котова и насколько законно он был получен, выясняет следствие.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три простых вопроса о смертельном отравлении арбузами: Какой яд от крыс и насекомых опасен для людей

Почему отравились соседи и что спасло женщину из семьи, где погибли бабушка и внучка — отвечаем вместе с экспертами (подробности)