В деле с «арбузным отравлением» появились еще три пострадавших

По данным на 15.00 11 сентября из злополучной многоэтажки помимо первой семьи с симптомами отравления госпитализированы 8 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Девятиэтажная на улице Совхозной, второй день под пристальным вниманием столичных медиков. Это отсюда 9 сентября в больницу забрали целую семью: 38-летнюю москвичку, ее 15-летнюю дочку и 61-летнюю маму. Спустя несколько часов пожилая женщина и ее внучка скончались. А выжившая мама девочки-подростка заявила, что отравились они все арбузом.

Эту версию отрабатывали и следователи, которые сразу после смертей возбудили уголовное дело. Параллельно эксперты взяли на пробу воду, воздух и другие образцы. Причины отравления, которое позже обрело масштабы массового до сих пор не установлены.

По данным на 15.00 11 сентября из злополучной многоэтажки помимо первой семьи с симптомами отравления госпитализированы 8 человек. Всего заболевших 11, двое погибли.

Девятиэтажная на улице Совхозной, второй день под пристальным вниманием столичных медиков Фото: Андрей АБРАМОВ

10 сентября сразу после смерти бабушки и внучки в больницу увезли мальчиков 11 и 9 лет. Дети из разных семей и по словам мам, арбуз не ели.

Рано утром 11 сентября в больницу забрали двоих сестер 12, 17 лет и их дальнего родственника 26 лет. По словам мамы девочек, арбуз семья давно не покупала.

Около 15.00 11 сентября на скорой в больницу забрали трехлетнего мальчика. А спустя несколько минут неотложка увезла в больницу еще двоих взрослых: мужчину и женщину.

У всех симптомы отравления: рвота, диарея и повышенная температура. На данным момент одной из главных остается версия отравления водопроводной водой. Местным жителем уже запретили использовать ее в пищу без кипячения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Новый вирус, инфекция в водопроводной воде, или химикаты от насекомых и крыс»: почему эксперты не верят в отравление москвичей арбузами

«Комсомолка» собрала похожие случаи массовых отравлений в многоэтажках (подробности)

После ЧП с «арбузным отравлением» из многоэтажки в Москве госпитализировали еще троих жителей

У всех пострадавших похожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура (подробности)