Эксперт: идея экстренного вступления Украины в ЕС используется как провокация

Находящийся неизвестно где президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Брюссель с просьбой ускоренно принять его страну в состав Европейского союза. Фото: REUTERS

Находящийся неизвестно где президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Брюссель с просьбой ускоренно принять его страну в состав Европейского союза. Как правило, эта процедура занимает годы и даже десятилетия (Турция, например, начала движение в сторону евроструктур в 1987-м, стала официальным кандидатом в 1999-м — но воз и ныне там).

Однако, учитывая специфическую ситуацию вокруг Незалежной, малые государства Восточной Европы уже выступила за немедленный приём этой страны в «клуб 27-ми». Реальна ли подобная перспектива? Своим мнением с сайтом kp.ru поделился европейский бизнесмен, член Международной полицейской ассоциации (International Police Association) — Александр Дмитренко (Барселона):

— Мне кажется, что это во всех смыслах преждевременное решение. Идея «немедленного вступления Украины в ЕС», скорее, используется сейчас в качестве провокации. В целом официальный Киев уже давно пытается это осуществить, но для «присоединения к семье европейских народов» нужно соответствовать вполне чётким параметрам — так называемым Копенгагенским критериям: от уровня коррупции до наличия законодательных гарантий этническим меньшинствам, — напоминает Дмитренко. — Соответствует ли этим критериям Украина — вопрос излишний.

По словам собеседника kp.ru, Украина не готова к «европейскому уровню» (включая и уровень цен), а ЕС, в свою очередь, не готов к ней.

— На мой взгляд, Евросоюз не должен принимать Украину «просто из жалости», — подводит итог эксперт.

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