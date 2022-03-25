Посол России в Италии подал иск против местных журналистов

Утром 25 марта у так называемого «судебного городка» в Риме собралась толпа журналистов Фото: Евгений СУЧКОВ

На фоне спецоперации российских ВС на Украине некоторые итальянские издания в порыве угодить европейскому «русофобскому мейнстриму», что называется, окончательно «потеряли берега». Особо отличилась на дезинформационно-пропагандистском фронте газета La Stampa. Начав с публикации фейков, в которых фотографии из Донецка выдавались за кадры бомбардировок Киева, борзописцы и не думали останавливаться, дойдя до рассуждений на тему «может ли убийство Президента России положить конец конфликту на Украине».

А их коллеги из Libero и вовсе запустили на сайте соответствующий опрос. Да только вот результаты оказались для организаторов удручающими – абсолютное большинство респондентов (82 процента) ответило отрицательно.

На провокационные публикации обратили внимание в российском посольстве и приняли решение обратиться в итальянские правоохранительные органы с требованием дать оценку полету мысли отдельных местных авторов.

Утром 25 марта у так называемого «судебного городка» в Риме собралась толпа журналистов. Все ждали прибытия посла Российской Федерации Сергея Разова, который должен был подать официальное заявление в Прокуратуру. Настроение у местной «пишущей и снимающей» братии, надо сказать, было конструктивно-позитивное. Спрашивали у меня, как перенес прививку «Спутником», не обижают ли живущие в Риме украинцы, и в шутку интересовались, не собираемся ли мы бомбить Италию. Никто не обвинял нашу страну в агрессии и, упаси боже, не требовал покаяться.

Ровно в 9 утра, как и было запланировано, к собравшимися вышел посол России и зачитал официальное заявление.

- В Уголовном Кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению и за восхваление преступления. В точном соответствии с требованиями итальянского законодательства я, как находящийся на территории Италии гражданин России, зарегистрировал в Прокуратуре исковое заявление с просьбой объективно и беспристрастно разобраться в этом деле. Надеюсь на справедливость судебной системы Италии, - сказал Разов.

Дипломат не отказался ответить на вопросы журналистов.

Примечательно, что из уст присутствующих журналистов не прозвучало ни одного провокационного высказывания, кроме, пожалуй, вопроса про "бомбардировку роддома" в Мариуполе, давно разоблаченную как украинский фейк. Прессу интересовало когда закончится спецоперация, не будет ли ядерной войны и мнение посла об обвинениях в адрес РФ о якобы шпионском характере «ковидной» миссии наших медиков и военных в 2020 году.

Сергей Разов выразил надежду на благоприятный исход российско-украинских переговоров, заверил в отсутствии у Москвы планов устраивать «атомный Армагеддон», подчеркнул исторически партнерский характер отношений России и Италии, а также напомнил об истоках нынешнего конфликта на Украине, справедливо указав на длившееся 8 лет молчание местных СМИ о ситуации в Донбассе.

Посол России также выразил обеспокоенность тем фактом, что итальянское оружие может быть использовано для убийства российских граждан, и призвал итальянских журналистов освещать все точки зрения, а не только транслируемые из Киева.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 25 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Месяц спецоперации: Олигархов раскулачили, Фейсбук* закрыли, «звезды» отчалили. Да мы мечтать об этом не могли

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине (подробнее)

Мариуполь своими глазами: Живые ждут мира...

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин побывал в больнице, накрытой украинскими «Градами». Больница «работает», хотя на соседних улицах - бои (подробнее)

Выбравшиеся из мариупольского ада: Нацики нас загоняли в подвалы и держали под дулами автоматов

Какую правду хочет скрыть Украина, не пуская беженцев в сторону России (подробнее)

Если верить киевскому телевидению, то войска Украины наступают уже где-то в подмосковных Химках

Военкор «Комсомолки» Александр Коц передает из пригородов Киева (подробнее)