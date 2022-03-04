Как разговаривать с людьми, которые считают Россию во всем виноватой

Санкт-Петербург. Участники несогласованной акции против специальной военной операции на Украине скандируют лозунги. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

ГЕНОЦИД НА УКРАИНЕ: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Утверждение: В Донбассе геноцида не было. Потому что геноцид в определении ООН это «намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». А так как киевские войска бомбили людей, чтобы просто «вернуть территории», то ни о каком геноциде речи и нет.

Ответ: Действительно, ООН не захотела признавать убийства на Донбассе геноцидом. Но до этого она отказалась считать геноцидом убийства сербов мусульманами в Югославии, а до этого – убийства миллионов китайцев и корейцев военными Японии. То есть, официально понятие геноцида вообще редко когда используется. Потому что после заявления о геноциде надо проводить международный трибунал, а конкретных политиков и военных судить. Это долго, дорого, сложно. Cейчас же, когда Вашингтон и Евросоюз открыто поддерживают Киев, обвинить украинские власти просто невозможно.

При этом, в изначальной формулировке ООН было сказано, что к геноциду относятся и массовые убийства по политическим и социальным причинам. Но это определение отклонили.

Сегодня вопрос стоит так: мы следуем букве или духу закона? Да, кто-то может считать, что тысячи убитых взрослых и детей на Донбассе – случайные жертвы. Пусть в 2016 году Совет по правам человека ООН в докладе назвал батальон Правый сектор «склонным к насилию формированием, действующим на свое усмотрение при попустительстве власти на высоком официальном уровне». Но раз официальные лидеры Украины в отличие от Гитлера или Пол Пота не призывают напрямую устраивать этнические чистки, то и не считается.

Донецк, ноябрь 2014 года. Панихида по 12-летнему Никите Русову, погибшему в результате обстрела со стороны украинских военных микрорайона "Азотный". Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Если же следовать духу закона, то найденные массовые захоронения мирных жителей на Донбассе, активная националистическая пропаганда частей украинской армии, целенаправленные обстрелы жилых кварталов ничем иным, кроме геноцида, считаться не могут. Военные Украины 8 лет действовали так, чтобы получить максимум жертв среди жителей ЛДНР.

НАЦИОНАЛИСТЫ НА УКРАИНЕ: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Аргумент: на Украине практически нет националистов или бандеровцев. Российская пропаганда специально выпячивает малочисленных радикалов, чтобы запугать собственное население.

Ответ: Вот только несколько законов, одобренных официальными киевскими властями в последнее время.

В 2019 году приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Всю сферу обслуживания заставили перейти на украинский язык. На русском общаться можно только после просьбы клиента.

В 2020 году закон «О полном общем среднем образовании» ликвидировал все русскоязычные школы на Украине.

В 2021 году Киев принял государственную военную стратегию, где прописано стремление страны вступить в НАТО.

В 2021 году принята стратегия «деоккупации Крыма». В документе сказано, что Украина тренирует свою армию «с учетом особенностей процессов деоккупации и реинтеграции». Другими словами, в Киеве готовятся к войне за полуостров.

В 2022 году Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть себе право на ядерное оружие.

Кроме этого, за последние годы Киев официально зарегистрировал несколько радикальных националистических движений: Организацию украинских националистов, Украинскую повстанческую армию, Правый сектор.

Активисты нацистского батальона "Азов" (признан в России экстремистским и запрещен) во время пикета против выборов на Донбассе в центре Киева. Фото: Zuma/ТАСС

Если о человеческом геноциде на Украине еще можно спорить, то культурный геноцид происходит совершенно открыто. Русским людям в общественной жизни не дают говорить на родном языке. В украинских школах на мове детям рассказывают по новым учебникам истории, какие русские были плохими в прошлом и какие они ужасные сейчас. Прошлое Украины называется не иначе, как временем оккупации и колонизации злой Россией.

Да, может быть радикальных националистов на Украине меньше, чем может показаться после просмотра наших политических шоу. Но украинские правительство само делает больше, чем все идейные бандеровцы вместе взятые.

НА УКРАИНЕ ВОЙНА ИЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЯ?

Аргумент: российские власти вместо слова война используют термин спецоперация. Все для того, чтобы запутать простых людей.

Ответ: Разобраться в том – война на Украине или не война – поможет Большая российская энциклопедия. Раз уж пропагандисты цепляются к формулировкам, то отвечать им будем тем же, только с использованием проверенных источников.

Так вот, если верить БРЭ, то война – это «социально-политическое противоборство государств с широким применением вооруженных сил». «Война отличается своими масштабами и последствиями от вооруженных конфликтов, вооруженных восстаний и др».

Припять. Военнослужащие на территории Чернобыльской атомной электростанции. Подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Фото: Министерство обороны РФ

На Западе давно отказались от официального использования слова война. Практически всегда берут термин «операция». Смотрите сами:

- Война в Корее называлась «полицейской операцией сил ООН».

- Первую войну в Ираке назвали «операцией «Буря в пустыне».

- Война в Югославии – «операция «Союзная сила».

Великая отечественная была настоящей войной, потому что в нее без исключения оказалось вовлечено все население страны. Сейчас на Украине действуют наши отдельные части, именно поэтому термин «спецоперация» действительно подходит больше.

НАТО ПРИШЛО БЫ ИЛИ НЕТ?

Аргумент: Киев еще долго бы не вступил в НАТО. Многие члены альянса против этого, плюс сама Украина пока не готова. Все опасения Кремля беспочвенны.

Ответ: Еще в 2013 году Инженерно-строительное командование Военно-морских сил США разместило тендер на реконструкцию школы в Севастополе под инженерную базу. С этими планами было покончено, когда Крым проголосовал за возвращение в Россию.

В начале 2014 года Рада реально рассматривала идею разорвать Харьковские соглашения, по которым Россия арендовала военную базу в Севастополе. Несложно догадаться, кто бы потом захотел воспользоваться освободившимся местом.

Продвижение американцев на полуостров остановилось после присоединения Крыма. Но оно продолжилось на остальной Украине. Военная стратегия страны с целью попасть в НАТО – очередное доказательство.

Американские и украинские военнослужащие во время международных учений Rapid Trident («Быстрый трезубец») во Львовской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году альянс официально объявил Россию главной военной угрозой на следующие 10 лет.

Стремление Украины в НАТО можно сравнить с желанием Ирана обзавестись атомной бомбой. Да, и то, и то не должно произойти сейчас. Но когда цель будет достигнута, для всех окружающих станет поздно.

Примерно поэтому Израиль не стесняется бомбить иранские атомные объекты, а мы решили демилитаризировать Украину, обеспечив свою безопасность в будущем.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Это была третья армия Европы: с чем столкнулись российские военные на Украине

В эфире «Радио «Комсомольская правда» военный обозреватель Владислав Шурыгин обсудил с ведущим Сергеем Марданом то, насколько грозной силой была армия Украины перед началом наших действий на данных территориях - и что делать с вооруженными силами страны после завершения острой фазы спецоперации (подробности)

Когда закончится операция на Украине, сколько в ней пленных, убитых и воюют ли срочники: Отвечает Виктор Баранец

Полковник в отставке, военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о том, когда закончится операция на Украине и других важных вопросах (подробности)

Путин: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…

Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. В самом начале встречи он рассказал, как идет спецоперация на Украине, сколько получат семьи раненых и погибших на Украине военнослужащих (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на ввоз евро из ЕС: Эксперт объяснил, надо ли срочно покупать валюту

Специалист по инвестициям про запрет на ввоз евро из ЕС: Хотят ограничить приток наличной валюты в Россию (подробности)