Поддержавший спецоперацию на Донбассе Николай Басков получил новый удар

Николай Басков одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Певец четко озвучил свою патриотичную позицию в отличие от пытающихся усидеть на двух стульях коллегах. Артист не побоялся ни санкций, ни порицаний. Меж тем украинский суд удовлетворил ходатайство местной генпрокуратуры об аресте певца.

Генпрокуратура Киева подозревает Николая Баскова "в пропаганде и оправдании спецоперации на Украине". Суд удовлетворил ходатайство об аресте певца после его высказывания в поддержку действий России.

Напомним, Басков ранее заявил, что операция России полностью соответствует международному праву. "Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. ", - писал в блоге золотой голос России.

Басков напомнил, что Запад 30 лет беспринципного обманывал Россию, плевать хотел на права россиян и "считал людьми второго сорта". "США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО - ложь. Руки США и НАТО давно в крови. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России", - смело заявил Николай.

После этого артист подвергся чудовищной травле со стороны предателей. Они поливали кумира миллионов помоями, угрожали ему смертью. Но боевой дух Баскова не сломить никому.

Он разместил еще один пост. "Маски снимаются. Какое интересное и удивительное время. В мире началось обострение русофобии - посмотрите, как некоторых трясет... Русофобия внутри России. Если ты живешь в России, скажи свое слово честно и держи его. Нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться!.. Я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку", - резюмировал исполнитель хита "Золотая чаша".