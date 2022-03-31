Неизлечимо больная Татьяна Лазарева сделала признание: "Меня отовсюду поперли"

Татьяна Лазарева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда-то Татьяна Лазарева была очень востребованной ведущей. Она много снималась, выступала на сцене. Потом у многодетной матери возникли проблемы со здоровьем. Да и в личной жизни, как оказалось, все печально. Не так давно стало известно о разводе артистки с Михаилом Шацем. Сейчас Лазарева живет в Испании и лишь иногда дает интервью, рассуждая о своей тяжкой доле.

Татьяна Лазарева несколько лет назад переехала в Испанию. 55-летняя ведущая живет одна. "Сижу тут, курю на террасе", - говорит артистка о своем праздном образе жизни.

Ее младшая дочь Антонина учится в Англии, бывший муж Михаил Шац живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. С ним находится и старшая дочь Соня.

"Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?" - горюет Лазарева в YouTube-шоу "Продолжение следует".

Поклонники поддерживают Татьяну Юрьевну. Многие ее жалеют, так как знают о неизлечимом недуге, с которым звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за болезни знаменитость подсела на антидепрессанты.

Лечение, по ее словам, давало хороший результат, и в одно время она перестала принимать таблетки, считая, что вполне справится без них. "Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - признавалась Лазарева.

Сразу после развода она находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - делилась она сокровенным.