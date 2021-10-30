Неизлечимо больная Татьяна Лазарева довела россиян до слез: "Химия, рак груди"

Татьяна Лазарева поделилась с поклонниками страшным откровением. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Лазарева поделилась с поклонниками страшным откровением. Неизлечимо больная телеведущая сообщила о раке груди у близкого человека. 55-летняя звездная блондинка своим заявлением довела всех неравнодушных буквально до слез.

Татьяна Лазарева опубликовала душераздирающий пост. Артистка призналась, что ее близкий человек узнал о смертельной болезни.

"Моя ближайшая подруга сейчас проходит химию. У нее рак груди. Узнала она об этом случайно, когда пошла сдавать гормоны с целью похудеть. Можете себе представить ее состояние. Похудела, ага", - начала свой монолог бывшая жена Михаила Шаца.

Она сообщила, что сердится на приятельницу за то, что та наплевательски к себе относилась. "Забота о себе, на мой взгляд, это прежде всего уважение к своему такому сложному устройству и желание помочь своему организму быть здоровым и жить счастливо. Мы просто себя не слушаем, у нас нет такого навыка. Но любой навык можно развить", - добавила знаменитость в блоге.

Стоит отметить, что сейчас и самой Лазаревой нелегко. Три года назад Татьяна сообщила о фактическом расставании с Шацем. Супруги стали жить порознь: она - в Испании с младшей дочерью, он - в Москве. Отношения на расстоянии только подогревали слухи о серьезных проблемах в семье. В сентябре 2021 года артистка впервые сообщила о разводе.

Немаловажную роль сыграла в разрыве ее неизлечимая болезнь, с которой звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты. "У меня всегда было скачкообразное настроение. Как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщила Лазарева.

Сразу после развода она находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - делилась она сокровенным.