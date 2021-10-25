Неизлечимо больная Татьяна Лазарева показала обколотое лицо

Телеведущая Татьяна Лазарева. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татьяна Лазарева не так давно вернулась из солнечной Испании в Россию. Актриса развелась с мужем Михаилом Шацем, потому он съехал из их московской квартиры. Так что Лазарева теперь живет одна в роскошных апартаментах. Правда, в столице знаменитость, ослабленная неизлечимой болезнью, подхватила заразу и теперь вынуждена усиленно восстанавливаться.

Татьяна Лазарева занимается иглоукалыванием. Таким образом бывшая жена Михаила Шаца пытается исцелиться. Она показала фотографию, на которой показала свое обколотое лицо. Коме этого женщина рассказала, что разговаривает сама с собой во время болезни. "Зараза, не отпускает, вирус вцепился и сидит... Хожу по дому, сама с собой разговариваю", - поведала Лазарева.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Снимок обколотой звезды вызвал ужас у поклонников. Шокированный народ просит кумира больше такое не показывать. "Просто мрак и ужас", "Смотреть на этот ад невозможно", "Зачем это делать?", - переживают россияне.

В последнее время актриса тщательно следит за своим здоровьем и призывает публику правильно питаться, а также заниматься спортом, исключив из жизни все вредные привычки. Ведь Татьяна несколько лет назад узнала о том, что неизлечимо больна. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией.

Она периодически проходит терапию и не унывает. Из-за развития проблем с кишечником юмористка даже похудела на 10 килограммов. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку", - делилась актриса сокровенным.