Семён Слепаков уехал из России

Слепаков — один из самых дорогих российский юмористов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Комик и бард Семен Слепаков пропал из Инстаграма в начале марта. Певец перестал публиковать в соцсетях свои фото и комментарии.

- Семен улетел в Израиль, — рассказали kp.ru знакомые юмориста.

Цель поездки, а также ее сроки 42-летний артист своим знакомым не пояснил.

Напомним: Слепаков — один из самых дорогих российский юмористов. Выступление на корпоративах обходилось заказчикам Семена в круглую сумму от 30 тысяч евро.

Немало Слепаков заработал в России и на рекламных контрактах. Так, за рекламу одного из самых крупных российских банков Слепаков получил годовой контракт в 750 млн. рублей.

На просторах нашей страны Слепаков сначала прославился, как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».

Потом было долгое сотрудничество с Comedy Club, а затем и выпуск авторских песен.

По слухам, Слепаков входит в еврейский конгресс, в который его устроили родственники.

Артист не раз подчеркивал в интервью, что ему нравится была в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исхудал после развода: Вид постройневшего Слепакова потряс поклонников

Юмориста стало вдвое меньше (подробнее)