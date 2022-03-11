Андрей Разин оплакивает умершего в 16 лет сына

Андрей Разин на могиле сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Разин пять лет назад пережил страшное горе. Остановилось сердце его сына Саши. Парню было всего 16 лет. Его родила четвертая жена продюсера группы "Ласковый май" Маританна.

Андрей Разин почтил память умершего сына Александра. Продюсер группы "Ласковый май" опубликовал трогательный пост, посвятив наследнику душещипательные строки, и показал редкие семейные кадры. На архивных фото наследник Разина запечатлен и совсем маленьким, и подростком.

"Прошло пять лет, как остановилось сердце моего сыночка Саши Разина - нашего ангела, которого любила вся страна. Его уход - это боль моей жизни. По всей видимости, до конца моих дней мы вместе с Маританной будем это переживать… Нас успокоить не может никто. Саша был и будет всегда в нашем сердце. Это самая большая трагедия в жизни нашей семьи", - написал музыкант в блоге.

Андрей Разин посвятил сыну трогательный пост Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, сын Андрея Александровича умер от сердечного приступа. Согласно официальной версии, Александру стало плохо во время прогулки с девушкой. Медики не смогли спасти сына Разина.

Как рассказывал Разин, к трагедии привела недолеченная простуда. "Саша переболел ОРЗ. Только пошел на поправку, как врач его решила пораньше выписать. На носу экзамены - из-за этого Саша решил раньше выйти в школу. В итоге острый миокардит, который за доли секунды остановил ему сердце", - делился убитый горем отец.

Юноша похоронен на Троекуровском кладбище. Там выделена огромная территория, где Саше возводят памятник ручной работы. Над монументом пять лет трудятся лучшие скульпторы и художники. Ранее Разин рассказывал, что вес сооружения составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров. "Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов. Делает та же фирма, что изготовила памятник Рудольфу Нуриеву. Монумент уже почти готов", - делился он.