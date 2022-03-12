«Я вас любил!» Разочаровавшийся в русских артистах продюсер Максим Фадеев возродил музыкальный лейбл после ухода европейских фирм

Композитор, продюсер Максим Фадеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще пару лет назад Максим Фадеев, известный продюсер и композитор, некогда наставник шоу «Голос.Дети», полностью похоронил русский шоу-бизнес. Он разорвал отношения со всеми артистами, перестал писать им песни, раскрыл неприятные подробности работы с некоторыми (постоянно пили, нарушали режим, срывали концерты и даже воровали) и улетел на свою виллу на Бали, чтобы переосмыслить действительность и найти способ выражения творческой энергии.

Там он говорил, что ведет много видов бизнеса (медицина, недвижимость и т.д.) и подчеркивал: теперь готов работать только с иностранными музыкантами — англичанами, американцами и др.

—Почему я разогнал весь менеджерский состав? — разочарованно признавался композитор. — Воровство стало системным. Воровали на всем, на чем было возможно: тащили камеры, шнуры, батарейки. Надо заплатить за рекламу в интернете — воруют на этом. Я просто устал работать с непонятным контингентом. Я относился к ним как к детям. Вот это все (владения на Бали) я строил для них. Они здесь жили и были, почему они об этом не рассказывают (Елена Темникова, Ольга Серябкина, Наргиз и другие артисты лейбла — Авт.)? Почему они рассказывают только о том, что им не дали? Ведь здесь было написано огромное количество музыки, снято множество клипов, около 100 человек это все обслуживали. Повара, обслуга, танцовщики, шведские столы — все, чтобы развлекать артистов. Я думал, мы все — отряд, а оказалось, что я всех «заставлял». Просишь, к примеру, запостить в инстаграме артиста из нашей же семьи — получаю ответ «не хочу». Командной истории, мечты, которую я хотел создать, не случилось. Ваза не склеилась. Оказалось, это не мой путь. Я совершил большую ошибку, придумав себе, что они — моя семья.

Но прошло всего два года, из России ушли крупнейшие западные лейблы (Sony, Universal Music) и Фадеев смекнул, что пора возвращаться в российский шоубиз и брать дело в свои руки.

— Хорошая новость для поклонников, компания «MALFA» возобновляет свою работу в РФ! — написал в инстаграме Фадеев. — В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!

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