Обедневшую Ксению Собчак шесть месяцев не могут развести с Константином Богомоловым

О том, что в браке Ксении Собчак и Константина Богомолова не все гладко, сплетники шепчутся не первый месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном в феврале улетела в Израиль. Телеведущая продолжает усиленно работать на чужбине. Меж тем ее второй муж Константин Богомолов находится в Москве. Факт долгой разлуки супругов очень тревожит общественность. Некоторые и вовсе уверены - развод Собчак близок.

О том, что в браке Ксении Собчак и Константина Богомолова не все гладко, сплетники шепчутся не первый месяц. Одной из первых о скором разводе пары заговорила скандальный блогер Лена Миро шесть месяцев назад. "Вы совершенно точно подметили: если я упоминаю слово «развод» применительно к той или иной паре, то он - всего лишь вопрос времени", - пишет обозревательница.

По ее словам, на протяжении последних недель в жизни Ксении происходит настоящая драма. "Мы видим, как сильно нервничает Ксения Собчак. В очередной раз Ксюша появилась перед аудиторией в запущенном виде. Волосы - то ли мокрые, то ли грязные. Глаза - испуганные. Осанка - надломленного человека. Да, что там волосы, глаза, осанка! За последний месяц Собчак постарела лет на 10. Видно же, что жутко переживает", - написала Миров в блоге.

Ксения перестала следить за собой в Израиле

Она особо отметила, что жалеет Ксению. "А где же при этом ее муж? Костя-то где? Где его плечо, в котором Собчак сейчас так остро нуждается? А он - не с ней, не рядом. У Богомолова, как всегда, дела-дела, премьеры, репетиции и все такое", - рассуждает Лена.

Миро уверена, что телеведущая загибается от стресса, пока ее муж "ставит спектакли, примеряет очки, пижонит по Москве". "Что, Кость, отстранился от неудобной тебе в моменте жены? Дистанцировался? Почему ты не с ней? Хотя бы на выходные прилетал, поддерживал... Хотя бы для того, чтобы Ксения не выглядела одинокой, загнанной бабой, от которой даже муж открестился", - резюмировала обозревательница.

После чего посоветовала: "Ксюш, башку все-таки помой и подавай-ка ты, лапушка, на развод. С Костей каши не сваришь. Он не встанет на твою защиту, не будет рядом, если ему это невыгодно. Опереди его".

Собчак признавалась, что не моется из-за экономии

Ранее стало известно, что Ксения Собчак обеднела на чужбине. Из-за тяжелой финансовой ситуации телеведущая даже попросила денег у простых россиян. Она также анонсировала свой скорый приезд в Москву на заработки. Блондинка получит хороший гонорар за выступление на бизнес-форуме. В рамках трехдневного мероприятия Ксения научит всех продвигать личный бренд в соцсетях и создать эффективную рекламу.

Отметим, все последние недели блондинка появлялась на людях немытой и нечесаной. А свои колтуны на голове объясняла экономией средств. "Выгляжу не ужасно, а экономно. Честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке", - признавалась знаменитость.