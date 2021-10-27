Известный продюсер объявил о разводе Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Комиссаров заявил о скором и неминуемом разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Создатель скандального шоу "Дом-2" уверен, что этот брак обречен.

"Ксения Собчак точно разведется. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу", - цитирует Валерия Комиссарова Teleprogramma.pro.

Как подчеркнул продюсер, он желает светской львице добра. "Я хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Константином Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе. Но этого не будет. Они разведутся. Хочу, чтобы она жила вечно. Не хочу, чтобы это восприняли как карканье, но вот увидите - Собчак и Богомолов разведутся", - сказал, как отрезал, мужчина.

Стоит отметить, что разговоры о возможности развода теледивы и режиссера ведутся давно. Так, скандальный блогер Лена Миро первой заявила о том, что "Ксения Собчак и Богомолов разведутся".

"Нет, никаких сенсаций не будет. Унылый муж может отморозить бабу с амбициями очень быстро. Что и случилось, когда подвернулся Богомолов. Налет ума, как цыганское золото на кирпиче, присутствует. Видимость интеллектуала - очков не хватает, а так любит умничать. Надо брать, решила Ксюшка, и прикладывает теперь неуемную свою энергию, чтобы сделать из никого публичную личность", - написала Миро в блоге.

По мнению обозревательницы, это ничем хорошим не закончится. "У Богомолова есть один серьезнейший недостаток - в нем нет брутальности. Мало того, что не умен, не талантлив, так и подраться даже не может... И драться он не умеет, и карьеру делает ему она", - продолжила Лена.

Развод Ксении и Константина она назвала вопросом времени: "Я даю два-три года".