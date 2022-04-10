Анастасия Волочкова взревела и закатила истерику: "Похороните меня в пуантах"

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Анастасия Волочкова измучена завистниками и злопыхателями. Каждый подонок норовит обидеть одинокую и беззащитную женщину. У балерины не осталось никаких сил выносить испытания, свалившиеся на ее несчастную голову. На днях с 46-летней женщиной случилась истерика.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова переживает нелегкие времена. Она судится с соседями из-за инцидента под елочкой. Летом 2021 года балерину сняли справляющей нужду на участке, обнародовали фотографии и стали травить.

Анастасия негодует из-за несправедливости и соседской подлости. Ведь она уверена в том, что имеет полное право делать на своем участке многое: "Я писала под елочкой на своем участке и не вижу в этом ничего криминального. Я оголилась на своем участке - имею право!" - говорила она.

Волочкова не скрывала, что в тот день она изрядно приняла на грудь. "Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно это! Я только засыпаю в это время… Курите, пейте на здоровье. Будьте на позитиве. Я когда хочу, тогда себе позволяю (речь идет о спиртном). На соседей мне плевать! Они требуют запретить мне ходить обнаженной на своем участке", - взревела балерина в эфире "Ты не поверишь!" на НТВ.

А несколькими часами ранее у блондинки сдали нервы у здания суда. Артистка больших и малых театров, едва завидев камеры, начала рыдать в три ручья.

"Дайте мне возможность реализовать свои возможности, все свои пути. У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?! ", - кричала Настя, театрально закрыв лицо руками и расставив длинные пальцы. На одном из них ослепительно сверкнул перстень с изумрудом размером с перепелиное яйцо и бриллиантами.

Не добавляет танцовщице радости и тот факт, что у нее не складывается и личная жизнь. Не так давно она рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым, который сейчас и знать ничего не хочет о бывшей любовнице.