В прошлом году его жена, многодетная мать Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти 1 млрд (!) рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пандемия, по которой многие сегодня заностальгировали, на самом деле оказалась не таким уж турбулентным временем. Даже шоу-бизнесу, стонавшему от ковидных ограничений, удалось неплохо заработать. По итогам прошлого года компании традиционно отчитываются в начале следующего: в марте-апреле в базе ЕГРЮЛ появляются любопытные цифры доходов предпринимателей, в том числе и знаменитых.

Сайт kp.ru изучил финансовую статистику звезд и выяснил, кто чем богат. Внимание: эти цифры - не показатель ВСЕХ доходов героев публикации. Скорее всего, это лишь малая часть. Многие артисты проводят деньги через собственные ИП (по ним суммы закрыты), кто-то и вовсе получает деньги за корпоративы и рекламу в конвертах. Мы же собрали доступные данные из открытых источников.

ОКСАНА САМОЙЛОВА

"Самая уставшая семья России", которая не вылазит из заграничных отпусков, действительно может позволить себе жить на широкую ногу. И это явно не благодаря редким концертам Джигана. В прошлом году его жена, многодетная мать Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти 1 млрд (!) рублей. ООО "Бьюти инновации", в котором блогерша является учредителем, показало выручку в 978 млн рублей. За вычетом расходов чистая прибыль составила 472 млн. Ну и если уж высчитывать до копейки, Оксане из них "упало" 236 млн, ведь этим бизнесом она владеет напополам с бизнесвумен Мариной Назаровой.

Похоже, именно Назарова, которая до этого управляла крупным косметическим брендом и собаку съела на всяких масочках и патчах, вывела детище Самойловой на космическую орбиту доходности, завалив товарами сотни магазинов крупной торговой сети по всей стране. Ведь кроме косметики, Оксана чем только не занималась: и одежду шила, и открывала свои студии красоты, и марафоны успеха продавала... Но если заглянуть в отчетность других ее фирм, картинка откроется не такая радужная. Одежда от жены Джигана принесла за прошлый год 19 тысяч рублей убытков; торговля курсами в Сети - 334 тысячи (тоже в минус); ну а клиники косметологии показали самую большую антиприбыль: минус 879 тысяч в 2021 году.

Тяжелые для модельера времена, когда его Дом моды с сорокалетней историей распродавал площади, увольнял сотрудников без заработной платы и отдувался в судах по многомиллионным искам, похоже, позади. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ

Тяжелые для модельера времена, когда его Дом моды с сорокалетней историей распродавал площади, увольнял сотрудников без заработной платы и отдувался в судах по многомиллионным искам, похоже, позади. Несмотря на болезнь Паркинсона, "красный Диор" вернулся на пост гендиректора, пообещав своему детищу новую жизнь. И она уже началась: в прошлом году компания вышла в прибыль впервые за долгое время. Так, по данным ЕГРЮЛ, АО "Московский Дом моды Вячеслава Зайцева" с 2017 по 2020 годы не приносил никакого дохода. Более того, в 2020 году нулевая прибыль сменилась убытками в 21 млн рублей. А вот в 2021-м организация наконец заработала 62 млн чистой прибыли при выручке в 182 млн рублей, значительно укрепив свое финансовое положение.

Рэпер, который с началом спецоперации неожиданно переквалифицировался в специалиста по макроэкономике и принялся в соцсетях поучать предпринимателей импортозамещению, на деле оказался вовсе не так успешен. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ТИМАТИ

Рэпер, который с началом спецоперации неожиданно переквалифицировался в специалиста по макроэкономике и принялся в соцсетях поучать предпринимателей импортозамещению, на деле оказался вовсе не так успешен. После ссоры с друзьями-соучредителями и ухода из музыкального лейбла Black Star Тимати кичился новым проектом: мол, он хочет продюсировать крутые продукты, а не артистов, и тут-то наконец развернется. Много говорил про венчурный бизнес, диверсификацию рисков и прочее-прочее. Но в итоге всего за год его музыкальная компания ушла в убытки на 11 млн, а инвестиционная фирма показала мизерную прибыль в 26 тысяч рублей. А вот музыкальный лейбл без участия рэпера увеличил свой доход, получив прибыль в 22 млн.

Королева Рунета, страдая после развода с рэпером Элджеем, ударилась в бизнес: запустила свою линейку чипсов и первой сняла влог для для кинотеатров. Фото: Иван МАКЕЕВ

АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА

Королева Рунета, страдая после развода с рэпером Элджеем, ударилась в бизнес: запустила свою линейку чипсов и первой сняла влог для для кинотеатров. Ивлеева как в воду глядела: этой весной лишенные голливудских блокбастеров большие экраны начали показывать ролики видеоблогеров (лишенных, в свою очередь, монетизации на YouTube). Ударная работа по изготовлению контента принесла свои плоды: ООО "Ивлеева продакшн" отчиталось о годовой прибыли в 76 млн рублей. А вот закуска к пиву пошла не так хорошо. ООО "Коленки Пчелы", выпускающее чипсы от Насти, заработало всего 82 тысячи рублей.

Рокер, распустивший "Ленинград" на пике славы, в прошлом году запустил новый музыкальный проект "Зоя" с молоденькой вокалисткой из Краснодара Ксенией Руденко. Фото: Иван МАКЕЕВ

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Рокер, распустивший "Ленинград" на пике славы, в прошлом году запустил новый музыкальный проект "Зоя" с молоденькой вокалисткой из Краснодара Ксенией Руденко. Презентация на Петербургском экономическом форуме прошла с помпой.

- Я, как экспрессионист, беру краску, бросаю на холст и называю это "Зоя". А дальше уже ваше дело: смотреть, слушать, восхищаться или купить это за 3 миллиона долларов, - сразу взял быка за рога заточенный на коммерцию музыкант.

Однако, стоимость "Зои", которую высчитали эксперты, оказалась далека от заявленной: сегодня ООО "Зояпродакшн" оценивается в... 4 тысячи рублей. За год проект Шнура принес убытки на 26 тысяч.

Сфера интересов журналистки не ограничивается одними только репортажами да острыми интервью. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСЕНИЯ СОБЧАК

Сфера интересов журналистки не ограничивается одними только репортажами да острыми интервью. Вместе с подругой Юлией Прудько телеведущая также владеет маркетинговым и PR-агентствами, об успехах которых очень любит рассказывать. Однажды с одами своему "мощному бизнесу" Собчак попала впросак: оказалось, по бумагам ее компании "Лидерс" и "Джун энд Джулай" показали суммарные убытки почти на 9 млн рублей. Однако, в 2021 году Ксении наконец удалось выйти в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая - в 72 тысячи.

Знаменитая народница, которая на двоих с мужем-баянистом Александром Костюком владеет театром "Золотое кольцо" в Москве, отлично себя чувствует на фоне многих коллег по шоу-бизнесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

Знаменитая народница, которая на двоих с мужем-баянистом Александром Костюком владеет театром "Золотое кольцо" в Москве, отлично себя чувствует на фоне многих коллег по шоу-бизнесу. В прошлом году театр Кадышевой получил 45 млн чистой прибыли. Зарабатывает учреждение, прежде всего, на госзаказах: с 2015 года были заключены десятки договоров на общую сумму в 207 млн рублей.

Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс в свое время инвестировал сразу в несколько бизнес-проектов: торговал консервами, открывал бары, выпускал именную водку... Но не все компании сегодня остались на плаву. Фото: Иван МАКЕЕВ

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс в свое время инвестировал сразу в несколько бизнес-проектов: торговал консервами, открывал бары, выпускал именную водку... Но не все компании сегодня остались на плаву. Продюсерский центр Лепса в прошлом году заработал 3,6 млн рублей, а вот очки от шансонье (ценник за пару которых достигает 500 тысяч рублей) не раскупаются: убытки составили 1,7 млн. Любопытно, что самой успешной затеей музыканта оказалась ювелирная компания "Джи Эл Джуелри" с годовой прибылью в 4,4 млн. Но как раз в прошлом году перед разводом Лепс отписал этот бизнес жене Анне Шаплыковой.

А КТО ЕЩЕ?

У Аллы Пугачевой есть единственная фирма - ООО "АБП", которая занимается "деятельностью в области радиовещания". Ее прибыль за прошлый год составила 85 тысяч рублей, хотя годом ранее, например, сумма была куда выше - 7,3 млн.

Максим Галкин владеет рекламным агентств "МГ Лаб". По отчетам, этот бизнес убыточен: минус 2,2 млн рублей.

Ивану Урганту принадлежит четверть доли в агентстве недвижимости "Эванс". Его итоги года: 1,8 млн рублей чистой прибыли.

Полина Гагарина благодаря двум своим компаниям - ООО "Гагараэвент" и ООО "Полина Гагарина" заработала 17,7 млн рублей.

А вот Филипп Киркоров к 55-летнему юбилею подошел с дырой в бюджете: его ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" показало убытки на 8,8 млн, а ООО "Филипп Киркоров Продакшн" ушло в минус на 9,6 млн. Эти фирмы знавали лучшие времена: так, за 2019 год они принесли своему владельцу более 145 млн.