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Звезды22 апреля 2022 15:50

Куй рубли, пока горячо: сколько заработали Собчак, Ургант и Пугачева с Галкиным

Компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Ивана Урганта отчитались о доходах за 2021 год
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
В прошлом году его жена, многодетная мать Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти 1 млрд (!) рублей.

В прошлом году его жена, многодетная мать Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти 1 млрд (!) рублей.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пандемия, по которой многие сегодня заностальгировали, на самом деле оказалась не таким уж турбулентным временем. Даже шоу-бизнесу, стонавшему от ковидных ограничений, удалось неплохо заработать. По итогам прошлого года компании традиционно отчитываются в начале следующего: в марте-апреле в базе ЕГРЮЛ появляются любопытные цифры доходов предпринимателей, в том числе и знаменитых.

Сайт kp.ru изучил финансовую статистику звезд и выяснил, кто чем богат. Внимание: эти цифры - не показатель ВСЕХ доходов героев публикации. Скорее всего, это лишь малая часть. Многие артисты проводят деньги через собственные ИП (по ним суммы закрыты), кто-то и вовсе получает деньги за корпоративы и рекламу в конвертах. Мы же собрали доступные данные из открытых источников.

ОКСАНА САМОЙЛОВА

"Самая уставшая семья России", которая не вылазит из заграничных отпусков, действительно может позволить себе жить на широкую ногу. И это явно не благодаря редким концертам Джигана. В прошлом году его жена, многодетная мать Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти 1 млрд (!) рублей. ООО "Бьюти инновации", в котором блогерша является учредителем, показало выручку в 978 млн рублей. За вычетом расходов чистая прибыль составила 472 млн. Ну и если уж высчитывать до копейки, Оксане из них "упало" 236 млн, ведь этим бизнесом она владеет напополам с бизнесвумен Мариной Назаровой.

Похоже, именно Назарова, которая до этого управляла крупным косметическим брендом и собаку съела на всяких масочках и патчах, вывела детище Самойловой на космическую орбиту доходности, завалив товарами сотни магазинов крупной торговой сети по всей стране. Ведь кроме косметики, Оксана чем только не занималась: и одежду шила, и открывала свои студии красоты, и марафоны успеха продавала... Но если заглянуть в отчетность других ее фирм, картинка откроется не такая радужная. Одежда от жены Джигана принесла за прошлый год 19 тысяч рублей убытков; торговля курсами в Сети - 334 тысячи (тоже в минус); ну а клиники косметологии показали самую большую антиприбыль: минус 879 тысяч в 2021 году.

Тяжелые для модельера времена, когда его Дом моды с сорокалетней историей распродавал площади, увольнял сотрудников без заработной платы и отдувался в судах по многомиллионным искам, похоже, позади.

Тяжелые для модельера времена, когда его Дом моды с сорокалетней историей распродавал площади, увольнял сотрудников без заработной платы и отдувался в судах по многомиллионным искам, похоже, позади.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ

Тяжелые для модельера времена, когда его Дом моды с сорокалетней историей распродавал площади, увольнял сотрудников без заработной платы и отдувался в судах по многомиллионным искам, похоже, позади. Несмотря на болезнь Паркинсона, "красный Диор" вернулся на пост гендиректора, пообещав своему детищу новую жизнь. И она уже началась: в прошлом году компания вышла в прибыль впервые за долгое время. Так, по данным ЕГРЮЛ, АО "Московский Дом моды Вячеслава Зайцева" с 2017 по 2020 годы не приносил никакого дохода. Более того, в 2020 году нулевая прибыль сменилась убытками в 21 млн рублей. А вот в 2021-м организация наконец заработала 62 млн чистой прибыли при выручке в 182 млн рублей, значительно укрепив свое финансовое положение.

Рэпер, который с началом спецоперации неожиданно переквалифицировался в специалиста по макроэкономике и принялся в соцсетях поучать предпринимателей импортозамещению, на деле оказался вовсе не так успешен.

Рэпер, который с началом спецоперации неожиданно переквалифицировался в специалиста по макроэкономике и принялся в соцсетях поучать предпринимателей импортозамещению, на деле оказался вовсе не так успешен.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

ТИМАТИ

Рэпер, который с началом спецоперации неожиданно переквалифицировался в специалиста по макроэкономике и принялся в соцсетях поучать предпринимателей импортозамещению, на деле оказался вовсе не так успешен. После ссоры с друзьями-соучредителями и ухода из музыкального лейбла Black Star Тимати кичился новым проектом: мол, он хочет продюсировать крутые продукты, а не артистов, и тут-то наконец развернется. Много говорил про венчурный бизнес, диверсификацию рисков и прочее-прочее. Но в итоге всего за год его музыкальная компания ушла в убытки на 11 млн, а инвестиционная фирма показала мизерную прибыль в 26 тысяч рублей. А вот музыкальный лейбл без участия рэпера увеличил свой доход, получив прибыль в 22 млн.

Королева Рунета, страдая после развода с рэпером Элджеем, ударилась в бизнес: запустила свою линейку чипсов и первой сняла влог для для кинотеатров.

Королева Рунета, страдая после развода с рэпером Элджеем, ударилась в бизнес: запустила свою линейку чипсов и первой сняла влог для для кинотеатров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА

Королева Рунета, страдая после развода с рэпером Элджеем, ударилась в бизнес: запустила свою линейку чипсов и первой сняла влог для для кинотеатров. Ивлеева как в воду глядела: этой весной лишенные голливудских блокбастеров большие экраны начали показывать ролики видеоблогеров (лишенных, в свою очередь, монетизации на YouTube). Ударная работа по изготовлению контента принесла свои плоды: ООО "Ивлеева продакшн" отчиталось о годовой прибыли в 76 млн рублей. А вот закуска к пиву пошла не так хорошо. ООО "Коленки Пчелы", выпускающее чипсы от Насти, заработало всего 82 тысячи рублей.

Рокер, распустивший "Ленинград" на пике славы, в прошлом году запустил новый музыкальный проект "Зоя" с молоденькой вокалисткой из Краснодара Ксенией Руденко.

Рокер, распустивший "Ленинград" на пике славы, в прошлом году запустил новый музыкальный проект "Зоя" с молоденькой вокалисткой из Краснодара Ксенией Руденко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Рокер, распустивший "Ленинград" на пике славы, в прошлом году запустил новый музыкальный проект "Зоя" с молоденькой вокалисткой из Краснодара Ксенией Руденко. Презентация на Петербургском экономическом форуме прошла с помпой.

- Я, как экспрессионист, беру краску, бросаю на холст и называю это "Зоя". А дальше уже ваше дело: смотреть, слушать, восхищаться или купить это за 3 миллиона долларов, - сразу взял быка за рога заточенный на коммерцию музыкант.

Однако, стоимость "Зои", которую высчитали эксперты, оказалась далека от заявленной: сегодня ООО "Зояпродакшн" оценивается в... 4 тысячи рублей. За год проект Шнура принес убытки на 26 тысяч.

Сфера интересов журналистки не ограничивается одними только репортажами да острыми интервью.

Сфера интересов журналистки не ограничивается одними только репортажами да острыми интервью.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСЕНИЯ СОБЧАК

Сфера интересов журналистки не ограничивается одними только репортажами да острыми интервью. Вместе с подругой Юлией Прудько телеведущая также владеет маркетинговым и PR-агентствами, об успехах которых очень любит рассказывать. Однажды с одами своему "мощному бизнесу" Собчак попала впросак: оказалось, по бумагам ее компании "Лидерс" и "Джун энд Джулай" показали суммарные убытки почти на 9 млн рублей. Однако, в 2021 году Ксении наконец удалось выйти в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая - в 72 тысячи.

Знаменитая народница, которая на двоих с мужем-баянистом Александром Костюком владеет театром "Золотое кольцо" в Москве, отлично себя чувствует на фоне многих коллег по шоу-бизнесу.

Знаменитая народница, которая на двоих с мужем-баянистом Александром Костюком владеет театром "Золотое кольцо" в Москве, отлично себя чувствует на фоне многих коллег по шоу-бизнесу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

Знаменитая народница, которая на двоих с мужем-баянистом Александром Костюком владеет театром "Золотое кольцо" в Москве, отлично себя чувствует на фоне многих коллег по шоу-бизнесу. В прошлом году театр Кадышевой получил 45 млн чистой прибыли. Зарабатывает учреждение, прежде всего, на госзаказах: с 2015 года были заключены десятки договоров на общую сумму в 207 млн рублей.

Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс в свое время инвестировал сразу в несколько бизнес-проектов: торговал консервами, открывал бары, выпускал именную водку... Но не все компании сегодня остались на плаву.

Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс в свое время инвестировал сразу в несколько бизнес-проектов: торговал консервами, открывал бары, выпускал именную водку... Но не все компании сегодня остались на плаву.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс в свое время инвестировал сразу в несколько бизнес-проектов: торговал консервами, открывал бары, выпускал именную водку... Но не все компании сегодня остались на плаву. Продюсерский центр Лепса в прошлом году заработал 3,6 млн рублей, а вот очки от шансонье (ценник за пару которых достигает 500 тысяч рублей) не раскупаются: убытки составили 1,7 млн. Любопытно, что самой успешной затеей музыканта оказалась ювелирная компания "Джи Эл Джуелри" с годовой прибылью в 4,4 млн. Но как раз в прошлом году перед разводом Лепс отписал этот бизнес жене Анне Шаплыковой.

А КТО ЕЩЕ?

У Аллы Пугачевой есть единственная фирма - ООО "АБП", которая занимается "деятельностью в области радиовещания". Ее прибыль за прошлый год составила 85 тысяч рублей, хотя годом ранее, например, сумма была куда выше - 7,3 млн.

Максим Галкин владеет рекламным агентств "МГ Лаб". По отчетам, этот бизнес убыточен: минус 2,2 млн рублей.

Ивану Урганту принадлежит четверть доли в агентстве недвижимости "Эванс". Его итоги года: 1,8 млн рублей чистой прибыли.

Полина Гагарина благодаря двум своим компаниям - ООО "Гагараэвент" и ООО "Полина Гагарина" заработала 17,7 млн рублей.

А вот Филипп Киркоров к 55-летнему юбилею подошел с дырой в бюджете: его ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" показало убытки на 8,8 млн, а ООО "Филипп Киркоров Продакшн" ушло в минус на 9,6 млн. Эти фирмы знавали лучшие времена: так, за 2019 год они принесли своему владельцу более 145 млн.

Шоу-бизнесЗвезды: деньги