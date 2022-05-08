68-летняя Любовь Успенская пришла на интервью без трусиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская в свои почти 70 по-прежнему хороша собой. Осиная талия, длинные ноги, пухлые губы, пышный бюст... От такой красоты глаз не отвести. В гардеробе красавицы-пенсионерки есть и дерзкие мини, и лосины, и микро шорты. Любовь Залмановна большая модница. И, как у любой красивой женщины, у нее есть свои секретики. Самопровозглашенная королева шансона не носит трусики.

Любовь Успенская всегда была известна своим эпатажным поведением. Но на этот раз она превзошла саму себя - пришла на интервью без нижнего белья, чем шокировала светского хроникера. Зайдя в студию без трусиков и лифчика, Любовь Залмановна с порога объявила, что ей так комфортнее.

Впрочем. 68-летняя пенсионерка всегда вела себя так, как ей заблагорассудится. Знаменитость никогда не стремилась угодить окружающим и не придает большого значения слухам и сплетням. "Ну да, я не ношу белье, потому что мне удобно, оно не нарезает. Ничего не ношу, и лифчик не ношу, но очень люблю красивое белье. Покупаю последние коллекции. Я для красоты их держу, как в музее", - сверкая белоснежной улыбкой, откровенничала Любовь Залмановна в студии "Нового Радио".

Исполнительница хита "Кабриолет" не стала скрывать - за свою жизнь она очень часто совершала импульсивные поступки. При этом, по словам Успенской, тем самым она никого не обижает. Сейчас вокалистка может себе позволить жить так, как пожелает. Женщина много работает, благодаря чему может себе позволить не думать о финансах.

Помимо доходов от концертной деятельности артистка получает две пенсии - американскую и российскую. "Я приехала в Россию в 1994 году. Мой гонорар составлял тогда три тысячи долларов, и это было много. Работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу", - делилась певица.