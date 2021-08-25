Скандальная дочь Любы Успенской показала пугающие шрамы и попросила о помощи

Татьяна Плаксина снова взялась за старое Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Успенская не так давно смогла помириться со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Наследница королевы шансона вернулась из Америки и поселилась в особняке своей знаменитой мамы. Сейчас девушка погрузилась в творчеству - она мечтает о большой сцене. На днях она в прямом эфире попросила о помощи. При этом Таня показала свои страшные шрамы, от которых публике стало не по себе.

Фанаты Любови Успенской в панике. Они подозревают, что единственная дочь певицы Татьяна Плаксина снова взялась за старое.

После возвращения из Америки в Россию жизнь девушки, казалось, начала налаживаться. По словам Любови Залмановны, ее наследница прошла реабилитацию, сумев наконец справиться со своими вредными привычками. Кроме того, она перенесла новую пластическую операцию, благодаря которой невероятно преобразилась.

Женщины даже вместе выходили в свет. Татьяна тогда потрясла всех своим цветущим видом. Она вставила новые зубы взамен тех, которые потеряла несколько лет назад при падении с велосипеда в Коста-Рике.

Плаксина поселилась в доме у матери и стала давать концерты поклонникам. В своем блоге Татьяна начала регулярно выкладывать видео своих выступлений. Она много общается с подписчиками во время прямых эфирах.

Однако в последний раз фанаты снова занервничали из-за поведения Плаксиной. Девушка обратилась к поклонникам за помощью. Дочь Успенской выразила надежду, что ей окажут поддержку по организации ее концерта. Татьяна сказала, что ей не важно, где выступать, - в консерватории или местном доме культуры. "Я обращаюсь к вам, мои дорогие подписчики, с просьбой организовать мне концерт. Мне требуется площадка в Москве. Площадка подойдет любая, мне просто нужен инструмент - пианино. Обращаюсь к вам, так как не имею других возможностей", - отметила Плаксина.

Некоторые обратили внимание на странные шрамы на руках Татьяны. Они выглядят пугающе.

Тем временем сама Успенская уже несколько дней в отъезде. Она отправилась в Сочи, где принимает участие в фестивале "Новая волна". Во время общения со светскими хроникерами она призналась, что незаметно для себя "слила в унитаз" собственную жизнь. Откровения певицы прозвучали после юбилейного концерта Николая Баскова.

"Свою жизнь я ..., потому что выходила четыре раза замуж. Все это было лишним! Творчество, музыка - вот моя жизнь. Я же все время на студии, на гастролях. Для того, чтобы была семья, должно быть внимание, свободное время. А я мужа видела раз в месяц", - сокрушалась артистка.

Не так давно супруги развелись. "Я поняла, что он меня все время ревнует, не хочет в России жить, хочет быть лидером, а лидером при мне невозможно быть. И я осознала одну простую вещь: если ты человек творческий, состоявшийся, то невозможно быть певицей и быть при этом в браке счастливой", - заявила исполнительница.