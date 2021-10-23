Новое лицо Любы Успенской обескуражило народ

Певица Любовь Успенская обожает эффектные образы, ради которых старается держать марку молодой и энергичной женщины. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская в свои 67 лет просто конфетка. Королева шансона не устает хвастаться фигурой как у школьницы, представая в дерзких мини и демонстрируя пышное декольте. Но на этот раз Любовь Залмановна показала кое-что особенное.

Любовь Успенская обожает эффектные образы, ради которых старается держать марку молодой и энергичной женщины. Вот только в погоне за красотой артистка решается на сомнительные эксперименты.

Не секрет, что артистка является любительницей косметических процедур и пресловутых уколов красоты. Однако отдельной страстью блондинки являются фильтры. Намедни Успенская ошарашила народ новым лицом, представ перед народом в образе юной девы.

Поклонники странный внешний вид любимой артистки не оценили. По мнению многих, новое лицо звезды получилось "слишком переделанным".

Так, музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в своем стремлении выглядеть моложе Любовь Залмановна перешла все мыслимые рамки. "После многочисленных хирургических вмешательств артистка лишилась самого главного своего достоинства - естественности и неповторимости. Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой, филлерами. Не нужно этого делать. Она похожа на куклу Барби, это не очень соответствует репертуару Успенской", - сказал, как отрезал, он в эфире шоу "Хватит слухов!" на канале "ТВ Центр".

Зато пластический хирург Тимур Хайдаров, который и проводил операции, считает их результаты выдающимися. Да и сама Успенская, как говорит врач, осталась в полном восторге.